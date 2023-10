Zlatan nikdar več ne bo zasnubil Helene

Zlatan Ibrahimović (41) je v karieri zamenjal deset klubov, toda že več kot 20 let je zvest Heleni Seger, s katero ima dva sinova. Švedski zvezdnik, gost presenečenja na nedavni Čeferinovi dobrodelni tekmi za žrtve poplav v Stožicah, ni bil ravno vajen zavrnitev, odkar je odšel iz Malmöja blesteči karieri nasproti, zato je bil prav šokiran, ker je 11 let starejša partnerica rekla ne, ko jo je zasnubil.

»Pred dvema letoma sem ji rekel, poglej, skupaj sva že 20 let, zaslužiš si biti moja žena. Odgovorila je: 'Ni mi treba biti poročena, da sem s teboj. Močna je, tako močna,« je večkrat upokojeni nogometaš povedal v pogovoru s Piersom Morganom (Uncensored).

Nekako mu je bila zavrnitev celo všeč. »Zdaj jo še bolj spoštujem, ni treba, da vedno dobim, kar hočem.« Vseeno ga je ego malce zabolel in je na vprašanje, ali bo še enkrat pokleknil pred Heleno, odgovoril: »Ne, imela je eno priložnost, druge ne bo dobila. Toda ima dva moja otroka in to je več, kot če si poročen.« Dodal je: »Če povem po pravici, ne potrebujem lista papirja, da dokažem, da je moja.«

Zlatan in Helena imata dva sinova. FOTO: twitter

Zlatan in zdaj 52-letna Švedinja, manekenka, igralka in poslovna ženska, sta se spoznala, ko je nogometaš s ferrarijem neotesano zaparkiral njen avto. To je bilo leta 2002, zdaj imata 16-letnega Maximiliana in 14-letnega Vincenta. Ibrahimović je bil nazadnje član Milana, pred tem je med drugimi igral za Ajax, Juventus, Inter, Barcelono, PSG in Manchester United. Nekateri menijo, da na zelenici še ni rekel zadnje in vse pogosteje ga spet videvajo na San Siru.