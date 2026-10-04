Zlatan se je držal tradicije, v garažo pripeljal še enega ferrarija

Nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović si je v svojem velikem slogu privoščil proslavljanje svojega rojstnega dneva. Ob 45. rojstnem dnevu je na družbenih omrežjih delil videoposnetek impresivnega črnega ferrarija s preprostim in zanj značilnim voščilom: »Vse najboljše Zlatanu.«

V posnetku je videti, kako se vrata prestižnega avtomobila dvignejo kot krila, medtem ko Ibrahimović z občudovanjem hodi okoli jeklenega konjička in si ga ogleduje iz vseh kotov.

Glavna zvezda njegovega letošnjega praznovanja je Ferrari F80 , hibridni superšportnik s kar 1200 konjskimi močmi , katerega proizvodnja je strogo omejena na le 799 primerkov .

Ta avtomobilski tehnološki presežek od 0 do 100 km/h pospeši v vsega 2,1 sekunde , njegova najvišja hitrost pa znaša približno 350 km/h.

V Ibrahimovićevi zbirki prestižnih avtomobilov je med 12 do 14, večinoma ferrarijev, dragocenih in redkih avtomobilov. Že vrsto let se drži tradicije, da si za vsak rojstni dan kupi nov model znamke Ferrari.