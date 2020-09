Zlatan v samoizolaciji

Milano

Zlatan Ibrahimović preživlja novo nogometno pomlad. FOTO: Miguel Medina/AFP

- Sloviti švedski nogometaš in napadalec italijanskega Milanaje pozitiven na novi koronavirus, je danes sporočilo moštvo iz lombardijske prestolnice.Ibrakadabra, kot imenujejo 38-letnega Ibrahimovića, je bil pozitiven na drugem opravljenem testu pred današnjo tekmo 3. kroga evropske lige z norveško zasedbo Bodo Glimt in je že v samoizolaciji.Omenjeni italijanski klub je v sredo sporočil, da je bil z novim koronavirusom okužen tudi BrazilecIbrahimović je ob koncu sezone preporodil Milan in mu pristreljal evropsko vstopnico, zato je klub z njim podaljšal pogodbo.