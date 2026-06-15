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Nogomet

Zlatanu Ibrahimoviću ni bilo mar za Švedsko, užival je v borilnem spektaklu

Najboljšega strelca v zgodovini švedske nogometne reprezentance ni bilo v Guadalupu, ker se je udeležil praznovanja 80. rojstnega dne Donalda Trumpa.
Tudi ameriški predsednik Donald Trump, soproga Melania Trump in njun sin Barron so si vzeli čas za pomenek z Zlatanom Ibrahimovićem (levo). FOTO: Evan Vucci/Reuters
Galerija
Tudi ameriški predsednik Donald Trump, soproga Melania Trump in njun sin Barron so si vzeli čas za pomenek z Zlatanom Ibrahimovićem (levo). FOTO: Evan Vucci/Reuters
G. N.
15. 6. 2026 | 12:13
15. 6. 2026 | 12:16
1:53
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Za odlične Švede se je mundial začel s »petardo« v tunizijski mreži, in brez podpore na tribuni njenega najboljšega strelca v zgodovini Zlatana Ibrahimovića (62 golov). Ibrahimović je v ZDA v službi strokovnega komentatorja pri televizijski družbi FOX Sports, toda namesto uvodne tekme Švedske v Guadalupu, je izbral borilni spektakel UFC v Washingtonu, kjer se je udeležil praznovanja 80. rojstnega dne ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Z odločitvijo je sprožil val ogorčenja v domovini in tudi švedske reprezentante.

»Moral bi biti na tekmi. Upam, da smo ga z visoko zmago prepričali, da nas bo spodbujal na naslednji tekmi,« je za švedski časnik Aftonbladet povedal reprezentant Jesper Karlström. Strelec enega od petih golov Mattias Svanberg je prav tako obžaloval njegov neprihod. »Bilo bi lepo, če bi nas spodbujal, dobrodošel bo na naslednji tekmi,« je dodal nogometaš Wolfsburga. 

Kljub vsemu je imel Ibrahimović dobre razloge za obisk borilnega spektakla pred Belo hišo, saj je bil v družbi Gerryja Cardinaleja, lastnika italijanskega klubskega velikana Milana in solastnika medijskega giganta Paramount, ki v ZDA drži televizijske pravice za prenose UFC. Ibrahimović je Cardinalijev svetovalec za nogometno politiko pri Milanu in tudi velik ljubitelj borilnih veščin ter nosilec črnega pasu v tekvondoju.

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EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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