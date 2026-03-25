Zlatko Dalić ni le selektor, temveč tudi spreten operativec

Hrvaška nogometna reprezentanca bo v ZDA v Orlandu igrala prijateljski tekmi s Kolumbijo (27. t. m.) in Brazilijo (1. aprila). Tekmi bosta ključni preizkušnji pred svetovnim prvenstvom, saj bodo »ognjeviti« pred uvodnim spopadom v skupini L z Anglijo junija odigrali le še pripravljalni tekmi z Belgijo in Slovenijo. Naporno gostovanje pa nima le športnega vidika, temveč tudi poslovnega. Hrvaška nogometna zveza bo za tekmi proti južnoameriškima tekmecema prejela fiksni znesek v višini 860.000 evrov (milijon dolarjev). Pripadal ji bo tudi delež od prodanih vstopnic. Leta 2018 je zveza za podobno turnejo načrtovala 350.000 evrov prihodkov, a je na koncu zaradi kršitev pogodbenih določil prejela precej manj. Organizatorji so takrat iztržili 86.000 evrov kazni, ker na tekmi z Mehiko niso nastopili Luka Modrić in še peterica nosilcev igre Mario Mandžukić, Nikola Kalinić, Ivan Perišić, Marcelo Brozović in Danijel Subašić.

Kljub vrhunskim rezultatom na igrišču hrvaška reprezentanca, sicer 11. na zadnji lestvici Svetovne nogometne zveze, na trgu še vedno ne dosega vrednosti največjih svetovnih sil. Medtem ko Argentina za nastop zahteva najmanj dobre štiri milijone evrov, Brazilija pa v dvobojih z nižje rangiranimi tekmeci prejme med 1,7 milijona evra in 3,4 milijona evrov, Hrvaška ostaja v razredu Francije, ki računa od slabega milijona evrov do dveh. Pri organizaciji tokratne turneje, podobno kot pri obisku Dohe leta 2022, je imel ponovno neposredno vlogo selektor Zlatko Dalić, ki prevzema vse več operativnih nalog.