Zlatko Dalić ostaja hrvaški selektor, Nenad Bjelica ni več trener Dinama

Zagreb

CROPIX Damir Burić (desno) že nekaj časa ni več trener Hajduka, zdaj pa se je od Dinamove klopi poslovil tudi Nenad Bjelica. FOTO: Cropix

- Nikakršna skrivnost ni, da se je po imenitnem dosežku hrvaške nogometne reprezentance, 2. mestu na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji, močno dvignil ugled selektorja. Ta v širšem športnem svetu še zdaleč ni užival takšne prepoznavnosti kot nekateri njegovi predhodniki, zlasti nepozabni, selektor bronastega moštva z mundiala 1998, z izjemno strategijo, občutkom za vodenje moštva in potezah na tekmah pa se je močno zapisal na mednarodnem trgu. Odtlej je prejel kopico mikavnih ponudb, sodeč po njegovih besedah, ki so jih objavili na spletni strani zagrebškega dnevnika Večernji list, pa bo tudi na preloženem euru v prihodnjem vodil nogometaše v dresih prepoznavnih rdečih in belih kvadratkov."Lahko mi ponujajo milijone, toda to mene ne zanima. Uresničil sem cilje: Hrvaška igra v Splitu, uvrstili smo se na euro, uživam na Hrvaškem in z rojaki. Ostajam selektor," je dejal Dalić po ustnem dogovoru z, predsednikom nacionalne nogometne zveze. Zdajšnja pogodba, vredna milijon evrov na leto, se bo iztekla 30. junija, prvi dan julija bo sledil podpis nove za enako vsoto.Strokovnjak, star 53 let, bo vodil reprezentanco še na naslednjem euru, nato naj bi ga zamenjal Nenad Bjelica, ki se je prav danes po triurnih pogajanjih v Maksimirju razšel z Dinamom. Pri vodilnem klubu hrvaškega prvenstva, ta ob prekinitvi sezone ohranja 18 točk prednosti pred drugouvrščeno Rijeko, so se namreč sprli z uspešnim trenerjem (pod njegovim vodstvom si je Dinamo po 49 sušnih letih priboril uvrstitev v pomladanski del evropskih klubskih tekmovanj), potem ko se ta ni strinjal z znižanjem plače zanj in druge člane štaba. Višina odpravnine uradno še ni znana, bo pa višja, kot so jo sprva predlagali pri klubu (500.000 evrov; letno je Bjelica dobil 1,5 milijona evrov), saj je odstavljeni trener zahteval znesek, iz katerega bo namenil lep delež tudi svojim dosedanjim sodelavcem v strokovnem štabu.