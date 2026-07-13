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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Zlatko Zahović izzval prvake, Olimpija ima dober občutek

V petek začetek 36. sezone slovenskega nogometnega prvenstva. Oči navijačev uprte v Zlatka Zahovića in Maribor
Zlatko Zahović je bil prvi zvezdnik prestopnega roka. FOTO: Mediaspeed
Galerija
Zlatko Zahović je bil prvi zvezdnik prestopnega roka. FOTO: Mediaspeed
Gorazd Nejedly
13. 7. 2026 | 05:00
3:54
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Vrnitev Zlatka Zahovića na »prizorišče zločina« je bila za slovenski klubski nogomet »poživilo«, kot bi si ga lahko le želeli navijači. Prav zaradi 52-letnega ustvarjalca največjih podvigov Maribora bo petkov začetek 36. sezone 1. SNL vsaj malo skočil iz sence mundiala, po njem pa se bo slovenska nogometna realnost tudi dejansko spremenila v razburljivo šampionsko bitko. Prvak Celje se bo v obrambo naslova podal še z minimalno vlogo favorita št. 1, toda v Mariboru ima največjega tekmeca, svoj načrt imata tudi podprvak Koper in Olimpija. Na prvoligaški seznam klubov se bo vpisal novinec – Brinje Grosuplje.

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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