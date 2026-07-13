Zlatko Zahović izzval prvake, Olimpija ima dober občutek

Vrnitev Zlatka Zahovića na »prizorišče zločina« je bila za slovenski klubski nogomet »poživilo«, kot bi si ga lahko le želeli navijači. Prav zaradi 52-letnega ustvarjalca največjih podvigov Maribora bo petkov začetek 36. sezone 1. SNL vsaj malo skočil iz sence mundiala, po njem pa se bo slovenska nogometna realnost tudi dejansko spremenila v razburljivo šampionsko bitko. Prvak Celje se bo v obrambo naslova podal še z minimalno vlogo favorita št. 1, toda v Mariboru ima največjega tekmeca, svoj načrt imata tudi podprvak Koper in Olimpija. Na prvoligaški seznam klubov se bo vpisal novinec – Brinje Grosuplje.