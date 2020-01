Zlatko Zahović je povečal Olimpijino vrednost

Ljubljana

Zlatko Zahović je nehote dvignil vrednost Olimpijinim igralcem. FOTO: Jure Eržen/Delo



Preračunljiva igra prevzemnikov

Thomas Kaiser se je opravičil Milanu Mandariću in navijačem.

Prevzemniki bi morali plačati prvi obrok v višini 3,5 milijona evrov.

Olimpijina velika težava so visoki tekoči stroški.



Olimpija ima več »hotićev«

- Olimpijina prevzemna saga je po pričakovanju dobila nadaljevanje. Kandidat za predsednikaje v sporočilu za javnost predlagal, da se ponedeljkov občni zbor preloži zaradi tehničnih razlogov, predsednikpa je predlog sprejel in ga preklical. Nemški vlagatelji se še niso vdali in upajo, da bodo vendarle dosegli dogovor o prevzemu.Kot je znano, vlagatelji, ki jih v klubu zastopa Kaiser, niso izpolnili prve Mandarićeve zahteve, da bi do srede plačali del kupnine, zaradi česar je prvi mož Olimpije ustavil prevzemne postopke. Kaiser se je včeraj v sporočilu za javnost tudi opravičil Mandariću in navijačem Olimpije za nastali zaplet ter izrazil upanje, da se bo prevzem vendarle izpeljal. Dodal je še, da bodo v naslednjih dneh javnosti predstavili nekatere podrobnosti povezane s prevzemom. Predsednikov odgovor je bil, da si bo vzel čas za premislek o tem, kakšni bodo nadaljnji koraki v pogajanjih o prevzemu Olimpije in bo o tem pravočasno obvestil javnost. Zatrdil je še, da je stanje v klubu normalno in da vse aktivnosti povezane s pripravami članskega moštva potekajo v skladu z načrti.V javnost so pricurljale finančne podrobnosti. Skupina vlagateljev pod taktirko nogometnih menedžerjev iz različnih držav na čelu s Silviom Wudelom bi morala za prvi del kupnine odšteti polovico dogovorjenega zneska in sicer 3,5 milijona evrov. Ker ga ni – menda zaradi umika enega od partnerjev iz Luksemburga –, je bila njihova verodostojnost postavljena pod vprašaj. Zakaj se niso držali dogovora in zakaj se kljub vsemu še niso odrekli možnosti dogovora, je uganka za vse. Prevzemniki so si morda vzeli nekaj več časa, da novo oblikujejo strategijo, ki iz njihovega zornega kota niti ni tako napačna. Zavedajoč se odločenosti ameriškega poslovneža, da odide iz Olimpije, s čimer bi zaradi predsednikove časovne stiske lahko prišli v položaj, da bi začeli narekovati zahteve.Ključno vprašanje, ki oblikuje vrednost prevzema, je, koliko je vredna Olimpija? Kolikšni in ali sploh so njeni dolgovi? Kaiserjev forenzičen pregled poslovanja je delno pomagal tudi Mandariću, saj je lahko uvidel, kako neodgovorno so v preteklosti delovali nekateri njegovi uslužbenci, ki jih zdaj ni več v klubu. Ali je Kaiser odkril tudi kakšnega okostnjaka v omari, zaradi katerega so prevzemniki spremenili svoje namere, ne ve nihče. Toda ne glede na vse je največjo uslugo Mandariću naredil Maribor oziroma. Odškodnina, ki so jo vijolični prejeli za, in sicer 1,2 milijona €, je v veliki meri oblikovala tudi vrednosti Olimpijinih nogometašev, med katerimi sta vsaj dva, če ne trije, štirje, ki presegajo Hotićevo vrednost.Ob upoštevanju njihovih vrednosti je Mandarićev zahteven znesek v mejah realnosti. Še večjo vrednost bi imela Olimpija, če bi bilo stanje duha okoli kluba veliko bolj pozitivno in če bi Mandarić uravnotežil celotni proračun, ki je dejansko previsok in odganja še več kandidatov za nakup upravljavskega deleža.Kakorkoli že, Mandarićeva težava ni znesek, ki ga zahteva, marveč tekoče vzdrževanje Olimpije, ki je na svojem plačilnem seznamu imela še do nedavnega preko 120 ljudi. In še; Olimpija na robu novega mrka je precejšnja težava tudi za župana, ki si še najmanj želi, da bi v glavnem mestu še enkrat šel k vragu največji nogometni klu