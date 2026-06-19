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Nogomet

Zahović bo poskusil spisati novo vijolično pravljico (PRENOS)

Po obdobju slabih rezultatov NK Maribor se v Ljudski vrt vrača legenda kluba Zlatko Zahović. Spet bo športni direktor.
Zlatko Zahović se vrača v Maribor. FOTO: Tadej Regent
Galerija
Zlatko Zahović se vrača v Maribor. FOTO: Tadej Regent
Š. R.
19. 6. 2026 | 17:05
19. 6. 2026 | 17:22
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Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom podpisal sodelovanje, v vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano po novinarski konferenci, ki se je začela ob 17. uri.

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Velika novica za Mariborčane, vrača se snovalec največjih uspehov

Zahović je bil eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v Mariboru in v skoraj 13 letih v vlogi športnega direktorja klub popeljal do lovorik in evropskih uspehov, piše STA.

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V Ljudskem vrtu milijarder namesto milijonarja

Legendarni slovenski reprezentant, ki je tako po igralski karieri v Mariboru velik pečat pustil tudi kot nogometni funkcionar, je aprila sprejel službo opazovalca tekem pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), zdaj pa bo 55-letnik pri Mariboru spet prevzel vlogo športnega direktorja. Čaka ga težko delo, 16-kratni slovenski prvaki Mariborčani so minulo sezono državnega prvenstva končali na petem mestu in ostali brez mesta v evropskih tekmovanjih, naslova prvaka pa niso osvojili že pet let.

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Zlatko ZahovičNK MariborLjudski vrt1. SNL

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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