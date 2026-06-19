Zahović bo poskusil spisati novo vijolično pravljico (PRENOS)

Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom podpisal sodelovanje, v vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano po novinarski konferenci, ki se je začela ob 17. uri.

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Zahović je bil eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v Mariboru in v skoraj 13 letih v vlogi športnega direktorja klub popeljal do lovorik in evropskih uspehov, piše STA.

Legendarni slovenski reprezentant, ki je tako po igralski karieri v Mariboru velik pečat pustil tudi kot nogometni funkcionar, je aprila sprejel službo opazovalca tekem pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), zdaj pa bo 55-letnik pri Mariboru spet prevzel vlogo športnega direktorja. Čaka ga težko delo, 16-kratni slovenski prvaki Mariborčani so minulo sezono državnega prvenstva končali na petem mestu in ostali brez mesta v evropskih tekmovanjih, naslova prvaka pa niso osvojili že pet let.