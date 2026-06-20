Zahović se zaveda, da tega ne bi jamčil niti Guardiola

Zlatko Zahović se je v zadnjih letih vsaj navzven spremenil, ponudil je drugačen odnos do medijev in intervjujev, pogosteje sodeluje v pogovornih oddajah in na splošno deluje bolj »prijazno« in manj »provokativno« kot v svojem najboljšem obdobju v pisarni NK Maribor. Razlogov za to je več in v tem kontekstu niso pomembni, drži le, da je nemogoče prezreti spremembo. Navsezadnje je kot »vojak« javno pohvalil za vse mednarodne dosežke celo »generala«, kot je poimenoval predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, potem ko je sprejel prestižno ponudbo za sodelovanje v Uefinem strokovno-tehničnem oddelku.

Le dva meseca pozneje je sprejel nov, še veliko večji in vsaj pri nas še odmevnejši izziv, ki mu ga je vnovič omogočil predsednik Uefe. Položaj športnega direktorja Maribora je posel izvršne in operativne narave, ki mu na Štajerskem ni para. Podobno vpliven bi bil le nogometaš, ki bi v treh zaporednih sezonah zabil gol na vseh derbijih z Olimpijo, ali pa nekdo s Svečine, ki bi zagotovil dovolj šipona ali rizlinga za razprodani Ljudski vrt. Tudi zato ...