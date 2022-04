Zlatku Zahoviću je hvaležen za vse

V nadaljevanju preberite:

Sodeč po ligaškem izkupičku minulega konca tedna, porazoma, so Šiškarji in Domžalčani vse moči usmerili na pokalno fronto. V domačem taboru je eden od glavnih adutov 27-letni Gregor Bajde, napadalec, ki je izkusil in osvojil že vse, kar je na moštveni ravni mogoče. Igra dnevov, mesecev in let je pri najbolj izkušenem Bravovem igralcu zgolj naključna. Čez deset dni bo dopolnil 28 let, konec maja bo prvič postal očka. Vmes se bo morda lahko veselil pokalne lovorike in uvrstitve v Evropo.