Zlomljena podlaket, amputiran prst, polom, Turki ne bodo pozabili Anfielda

Ne le poraz in slovo od nogometne lige prvakov v osmini finala, tabor turških prvakov sta pretresli še hudi poškodbi Victorja Osimhena in Noaja Langa.
Nizozemec pri Galatasarayu Noa Lang je v hudih bolečinah in šoku na nosilih predčasno končal tekmo na Anfieldu. FOTO: Paul Ellis/AFP
Nizozemec pri Galatasarayu Noa Lang je v hudih bolečinah in šoku na nosilih predčasno končal tekmo na Anfieldu. FOTO: Paul Ellis/AFP
G. N.
19. 3. 2026 | 10:50
19. 3. 2026 | 10:52
1:52
A+A-

Sredin večer v ligi prvakov na Anfieldu si bodo v taboru Galatasaraya zelo dobro zapomnili po orkanu Liverpoolovih nogometašev, ki so zabili le štiri gole in jih gladko izločili v osmini finala, ter nesrečnih poškodb. Najboljši napadalec in strelec Victor Osimhen si je zlomil desno podlaket, zato ga je ob odmoru zamenjal še bolj nesrečni Noa Lang. Nizozemec je v 81. minuti dvoboja ob padcu blizu vrat domačih nesrečno zagozdil prst v rob oglasnega panoja. Prišlo je do globoke ureznine in delne amputacije palca na desni roki. Igra je bila za nekaj minut prekinjena, saj so bili prizori ob igrišču pretresljivi. Zdravniški službi obeh klubov sta potrebovali precej časa, da sta zaustavili močno krvavitev in oskrbeli rano, Lang pa je zaradi hudih bolečin in šoka zelenico zapustil na nosilih, pri čemer je prejel tudi kisik. Iz turškega tabora so sporočili, da je bil nogometaš takoj odpeljan v bolnišnico v Liverpoolu, kjer so opravili kirurški poseg.

Incident je sprožil takojšen odziv upravljavcev stadiona Anfield. Delavci so nemudoma po koncu srečanja pregledali oglasni pano, ki je povzročil poškodbo, da bi ugotovili morebitne tehnične nepravilnosti ali ostre robove, ki bi lahko ogrožali varnost preostalih akterjev.

Najboljši strelec Galatasaraya Victor Osimhen je zaradi poškodbe igral le prvi polčas. FOTO: Phil Noble/Reuters
Najboljši strelec Galatasaraya Victor Osimhen je zaradi poškodbe igral le prvi polčas. FOTO: Phil Noble/Reuters

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Liverpool se je oddolžil Turkom, rekordni večer Lewandowskega

Nogometaši Barcelone so s 7:2 premagali Newcastle in se uvrstili v četrtfinale LP. Napredovali so tudi Bayern, Liverpool in Atletico Madrid Jana Oblaka.
18. 3. 2026 | 21:03
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Arbeloa premika mejnike tudi kot trener

Alvaro Arbeloa je preporodil Real Madrid, po Joseju Mourinhu je sklatil še Pepa Guardiolo. »Svobodni plesalec« Vinicius Junior junak derbija v Manchestru.
Peter Zalokar 18. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Premier league

Trener Liverpoola se ne slepi: To bi bilo pogubno

Trener Liverpoola Arne Slot se še ni sprijaznil z izgubljenimi točkami proti Manchester Cityju, zaveda se, da mu teče voda v grlo.
11. 2. 2026 | 05:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Prisluškovalna afera

Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
18. 3. 2026 | 17:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Tajne službe

Romana Tomc: Edina sprejemljiva posledica je, da Marta Kos odstopi

V EPP predlagajo posebno zasedanje zunanjepolitičnega odbora evropskega parlamenta, da bi komisarko za širitev zaslišali o njenem domnevnem sodelovanju s SDV.
Peter Žerjavič 18. 3. 2026 | 11:29
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 15:25
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Anketa

Jasno je, kaj si v športu obetajo od nove vlade

Preberite, kaj zveze in klubi odgovarjajo na vprašanji, kako so zadovoljni s položajem športa in kaj pričakujejo od nove vlade.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Svetovno poročilo o sreči

Družbeni mediji ne osrečujejo ljudi, Slovenija na lestvici srečnih držav 18.

Zadovoljstvo med mlajšimi od 25 let se je v nekaterih angleško govorečih državah v zadnjem desetletju močno zmanjšalo. Finska spet najsrečnejša država.
19. 3. 2026 | 11:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Menjava dobavitelja elektrike: kako prihraniti in na kaj morate biti res pozorni

Menjava dobavitelja električne energije je preprosta in lahko prinese prihranke, a odločitev naj temelji na primerjavi cen, pogojev in dejanske porabe.
Kaja Berlot 19. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Saša Arsenovič

Neuradno: mariborski župan osumljen zlorabe položaja

Nacionalni preiskovalni urad je danes izvedel hišno preiskavo na Mestni občini Maribor.
19. 3. 2026 | 10:36
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vmešavanje v volitve

Golob pozval EU, naj v primeru Black Cube uporabi evropski ščit za demokracijo

Evropski demokratični ščit je pobuda EU, katere cilj je zaščititi države članice pred tujim vmešavanjem in hibridnimi grožnjami.
19. 3. 2026 | 10:28
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več

