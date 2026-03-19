Zlomljena podlaket, amputiran prst, polom, Turki ne bodo pozabili Anfielda

Sredin večer v ligi prvakov na Anfieldu si bodo v taboru Galatasaraya zelo dobro zapomnili po orkanu Liverpoolovih nogometašev, ki so zabili le štiri gole in jih gladko izločili v osmini finala, ter nesrečnih poškodb. Najboljši napadalec in strelec Victor Osimhen si je zlomil desno podlaket, zato ga je ob odmoru zamenjal še bolj nesrečni Noa Lang. Nizozemec je v 81. minuti dvoboja ob padcu blizu vrat domačih nesrečno zagozdil prst v rob oglasnega panoja. Prišlo je do globoke ureznine in delne amputacije palca na desni roki. Igra je bila za nekaj minut prekinjena, saj so bili prizori ob igrišču pretresljivi. Zdravniški službi obeh klubov sta potrebovali precej časa, da sta zaustavili močno krvavitev in oskrbeli rano, Lang pa je zaradi hudih bolečin in šoka zelenico zapustil na nosilih, pri čemer je prejel tudi kisik. Iz turškega tabora so sporočili, da je bil nogometaš takoj odpeljan v bolnišnico v Liverpoolu, kjer so opravili kirurški poseg.

Incident je sprožil takojšen odziv upravljavcev stadiona Anfield. Delavci so nemudoma po koncu srečanja pregledali oglasni pano, ki je povzročil poškodbo, da bi ugotovili morebitne tehnične nepravilnosti ali ostre robove, ki bi lahko ogrožali varnost preostalih akterjev.