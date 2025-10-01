Celjani optimistično: Zmaga brez prejetega gola, nato pa četrtfinale

Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri na domačem igrišču čaka prva tekma ligaškega dela konferenčne lige proti moštvu AEK iz Aten. Celjski strateg Albert Riera pred srečanjem napoveduje, da bi ga zadovoljila samo zmaga.

"Zadovoljen bi bil zgolj z zmago. Lepo bi bilo, če ob tem ne bi prejeli zadetka. V letošnji sezoni temu posvečamo veliko pozornosti, a doseči moramo vsaj zadetek več od nasprotnika. Poskušali bomo zadeti čim večkrat, a izhajali bomo iz tega, da zadetka ne prejmemo," je na današnji novinarski konferenci o pričakovanjih pred četrtkovo tekmo povedal Riera.

Celjani bodo v ligaškem delu konferenčne lige igrali že drugo sezono zapovrstjo. Lani so se v tem tekmovanju prebili vse do četrtfinala, a je po Rierovih besedah letošnja ekipa še bolj popolna.

FOTO: Voranc Vogel

"Med ekipo iz lanske in letošnje sezone so zagotovo številne razlike. Mislim, da smo letos precej bolje pripravljeni na igranje v različnih tekmovanjih, kar nam je lani povzročalo težave. Ekipa je letos bolj popolna in tudi izkušenejša. Z vsakim želimo tekmovati, pri čemer se ne oziramo na njegovo vrednost," je o moštvu, ki prepričljivo vodi v slovenskem državnem prvenstvu povedal Riera.

V isti sapi je dodal, da si želi ponovitve lanskega uspeha, ko je Celjane v konferenčni ligi v četrtfinalu ustavila šele Fiorentina, a ob tem poudaril, da se ne obremenjuje s tem, kje bo njegovo moštvo aprila.