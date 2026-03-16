Zmaga nas dela neustavljive, je bil vzhičen novi stari predsednik

Kakšna fantastična nedelja, si je, preden je legel v posteljo po napornem dnevu, polaskal Joan Laporta. Bil je srečen kot otrok in sproščen. Naprej je Barcelona s 5:1 odpihnila Sevillo in v španskem prvenstvu zadržala štiri točke prednosti pred velikim tekmecem Realom, zvečer pa je že odpiral predsedniški šampanjec. Prepričljiva volilna zmaga – prejel je 68,18 odstotkov glasov – je 63-letnemu odvetniku in nekdanjemu vodji nacionalistične linije navijačev dala nov zagon.

»Izid je odmeven in nam daje toliko moči, da nas dela neustavljive. Prihajajo vznemirljiva leta, to bodo najboljša leta našega življenja,« je evforično povedal po zmagi nad tekmecem Víctorjem Fontom.

Obkrožen in navdušen s svojimi navijačev, ki so ga nenehno poljubljali, objemali in ploskali ter vzklikali »Predsednik, predsednik!«, se je zahvalil vsem najbolj zvestim sodelavcem. »Vsi naši direktorji in zaposleni, upravni odbor, ki ga vodi Rafa Yuste, volilni odbor, hvala vam. Trenerju Hansiju Flicku, ker je prišel glasovat, in Decu in Bojanu Krkiću ..., vsem in vsem,« je bil vzhičen Laporta, ki so mu člani klub namenili še četrti mandat – prvega je opravljal od leta 2003 do 2006, drugega od leta 2006 do 2010 in tretjega od leta 2021 do 2026.

Laporta je poudaril, da bo njegova okrepljena ekipa nadaljevala s projektom Spotify Camp Nou, s Flickom na trenerskem stolčku, športnim direktorjem Decom ...

Trikratni strelec proti Sevilli Raphinha je še polepšal nedeljo privržencem katalonskega velikana. FOTO: Lluis Gene/AFP

»Vse, kar smo dosegli, smo dosegli s trdim delom. To je bil pomemben podvig in to delo želimo nadaljevati. Klub smo finančno rešili, prenovili stadion in prevzeli ekipo, ki ni zmagovala ... Zdaj imamo nov stadion, videli bomo polne tribune, imamo moštvo s Flickom in Decom v upravi in ​​smo v procesu finančnega okrevanja ... Institucionalna stabilnost, ki so nam jo člani dali v preteklih letih, nam je omogočila, da smo predvideli, kaj se lahko zgodi danes. Dali so nam samozavest, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje.«

Prihodnost je svetla. »To bo spektakularen stadion s spektakularnim vzdušjem, kot smo videli z vrnitvijo navijaškega dela. Imamo fantastično moštvo, premagali smo gospodarsko okrevanje, vstopamo v obdobje rasti in to bodo najboljša leta našega življenja,« je Laporta poln entuziazma napovedal zmagovalno obdobje Barcelone, ki se mora začeti že v sredo.

»Izločiti moramo Newcastle v ligi prvakov,« je vrgel žogico nogometašem in strokovnemu štabu.