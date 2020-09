FOTO:Zmaga z Grki bi bila nerealna, z Moldavci sodi med obvezne

Prvo dejanje slovenske reprezentance v letošnji ligi narodov je navdušilo redke. Izbranci selektorja Matjaža Keka so imeli težave v dvoboju s prevetreno Grčijo, navzoči ob severni ljubljanski obvoznici so pogrešali vzdušje, podobno je bilo tudi v številnih gospodinjstvih, ki so ostala brez televizijskega prenosa slovensko-grškega dvoboja iz Stožic.Kombinacija neposrečenih dejavnikov je botrovala silno mešanim ocenam učinka Slovencev v tekmi z Grki, ki realno vendarle kotirajo višje. Matjaž Kek je pravilno ocenil pripravljenost njegovih adutov za spopad z motiviranimi gosti, ki so – v nasprotju s preteklostjo – poskušali ...