Zmage še ni, prva bi Celjane približala paradižu

Če bi Celjani želeli osvojiti najvišji armenski vrh Ararat, bi se morali povzpeti na 5165 m nadmorske višine. Za Armence sveta gora, ki je zemljepisno v sosednji Turčiji in dobrih 50 kilometrov zračne linije oddaljena od glavnega mesta Erevan, ima v nogometnem svetu povsem drugačno vlogo. Armenski prvak Ararat je drevišnji drugi tekmec slovenskih prvakov v kvalifikacijah za ligo prvakov. Pred prvim sodnikovim žvižgom je Ararat precej nižja ovira, a še vedno višja, kot je bila v 2. kolu kvalifikacij zahteven albanski šampion Egnatia. Kljub temu so zdaj mnogo bolj sproščeni Celjani, ki že imajo v žepu evropsko jesen, po dobrih štirih urah na vroči Kavkaz (tekma bo ob 20. uri po armenskem času in ob 18. uri po slovenskem, najvišja dnevna temperatura pa naj bi bila 37 stopinj Celzija) ...