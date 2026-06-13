Zmago ZDA videli številni zvezdniki, oglasil se je tudi Trump

Po Mehiki in Kanadi je prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu odigrala še tretja sogostiteljica mundiala. ZDA so v Los Angelesu pred 70.492 gledalci na razprodanem stadionu SoFi s 3:1 premagale Paragvaj in uspešno začele domači turnir.

Dvoboj je na tribune privabil številne znane obraze. Med njimi je bil nekdanji angleški reprezentant David Beckham, ki je bil v družbi žene Victorie Beckham. Nogometni zvezdnik je imel prav poseben dan, saj je malo pred tem dobil svojo zvezdo na znameniti hollywoodski aleji slavnih.

Zakonca Beckham in Tom Cruise

Zakonca Beckham sta si tekmo ogledala v družbi filmskega zvezdnika Toma Cruisa, med uglednimi gosti pa so bili še igralca Owen Wilson in Sofia Vergara, režiser George Lucas, milijarder Bill Gates in nekdanji košarkarski as Kareem Abdul-Jabbar.

Tom Cruise, David in Victoria Beckham na štadionu v Los Angelesu. FOTO: Stu Forster/AFP

Na tribunah ni manjkalo niti vidnih političnih predstavnikov. Tekmo so spremljali ameriški državni sekretar Marco Rubio, paragvajski predsednik Santiago Peña, ki je sedel ob predsedniku Mednarodne nogometne zveze Fife Gianniju Infantinu in predsedniku južnoameriške nogometne zveze Alejandru Domínguezu, ter kanadski premier Justin Trudeau.

Tekmo ZDA si je ogledal tudi Bill Gates (levo). FOTO: Matthew Childs/Reuters

Trudeau je bil v družbi svoje partnerice, pevke Katy Perry, ki je nastopila tudi v okviru otvoritvene slovesnosti. Na njej so sodelovali še Future, Tyla, Anitta in Lisa.

Nekdanji mehiški predsednik Enrique Pena Nieto, predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški zunanji minister Marco Rubio. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Američani so uvodno tekmo opravili z odliko

Na tekmi ni bilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki pa je pred tem po telefonu nagovoril ameriške reprezentante. »Mislim, da imate res dobre možnosti, da greste do konca. Rad bi vam samo zaželel veliko sreče,« je njegove besede navedla francoska tiskovna agencija AFP.

Christian Pulišić je adut ZDA. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters

Američani so uvodno tekmo opravili z odliko in bili precej boljši tekmec od Paragvaja. Z zmago so še dvignili nogometni utrip v ZDA, kjer bo v prihodnjih tednih pod drobnogledom tudi organizacijska in navijaška podoba prvenstva.

»Odličen začetek. Na igrišče smo prišli z ogromno energije. To je bila izvrstna predstava in zaslužena zmaga,« je po tekmi dejal eden glavnih adutov ameriške reprezentance Christian Pulišić.

Navijači so se zbrali tudi zunaj štadiona. FOTO: Eric Lee/Reuters

»Toda to je šele začetek dolge poti. Pred nami je še veliko dela. Začeli smo odlično in smo lahko ponosni, vendar moramo nadaljevati v istem ritmu in se pripraviti na naslednjo tekmo,« je dodal Pulišić. Američane naslednji dvoboj v skupini D čaka 19. junija proti Avstraliji.