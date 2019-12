Zmagovalci klubskega SP so nogometaši Liverpoola

FOTO: Corinna Kern/Reuters

Nogometaši Liverpoola so zmagovalci klubskega SP. Angleži so v finalu v Dohi po podaljšku premagali Flamengo z 1:0 (0:0, 0:0). Edini gol na tekmi je dosegel Roberto Firmino v 99. minuti.Evropski prvaki iz Liverpoola so se okitili še s svetovnim naslovom. V finalu so v težkem boju na koncu zasluženo premagali Flamengo ter se veselili svoje prve tovrstne lovorike. Eno je doslej osvojil tudi Flamengo, ko je leta 1981 premagal prav Liverpool.Tekmo je bolje začel Liverpool, ki je v uvodu hitro sprožil tri strele, ki pa so bili nenatančni. Pozneje pa so se jim enakovredno zoperstavili tudi Brazilci, ki so prav tako imeli nekaj obetavnih akcij, ki pa se niso končale z zadetkom.V 47. minuti so imeli Angleži dotlej najlepšo priložnost, ko je bil sam pred vrati Roberto Firmino, a je zadel le vratnico. V 50. minuti je imel lepo priložnost tudi Mohamed Salah, na drugi strani pa je Gabriel Barbosa povzročil veliko dela Liverpoolovemu čuvaju mreže Alissonu Beckerju. Ta je moral posredovati tudi v 69. minuti po novem Barbosovem poskusu.V 76. minuti so sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili zadetek Salaha, deset minut pozneje je streljal tudi Jordan Henderson, novo razburjenje pa je sledilo že globoko v sodniškem dodatku, ko so sodniki najprej pokazali na belo točko zaradi prekrška nad Sadiom Manejem na robu kazenskega prostora, po pregledu z VAR pa so dosodili, da prekrška in posledično najstrožje kazni ni bilo.So pa Liverpoolčani povedli v 99. minuti, protinapad je unovčil Firmino, ki je iz igre vrgel tako enega branilca kot tudi vratarja Flamenga Diega Alvesa. Ta je moral še dvakrat posredovati takoj zatem ter tudi v 115. minuti po prostem strelu Trenta Alexander-Arnolda. Na drugi strani je Lincoln v 119. minuti meril čez gol.Tretje mesto je osvojil mehiški Monterrey, potem ko je v malem finalu v Dohi po enajstmetrovkah premagal savdski Al-Hilal s 3:2 (2:2, 0:1). V tekmi za tretje mesto je Savdijce v vodstvo popeljal Carlos Eduardo v 35. minuti, Arturo Gonzalez je izenačil v 56. minuti, Mehičanom pa je v 61. minuti vodstvo priigral Maximiliano Meza. Pet minut pozneje je Al-Hilal znova poravnal izid, za 2:2 je zadel Bafetimbi Gomis. Ker do konca rednega dela zadetkov ni več bilo, so sledile enajstmetrovke, Monterrey je zadel štiri od petih, Al-Hilal pa tri. Odločilno je zabil Luis Cardenas.Končno peto mesto je osvojil Esperance de Tunis, ki je s 6:2 odpravil domači Al-Sadd.