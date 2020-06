FOTO:Zmagovalec s tričetrt noge že v Evropi

Ljubljana



V Prekmurju so že evforični

Soboški Mariborčan Tomi Horvat (desno) je v ligaški tekmi povzročal veliko težav Kidričanom. FOTO: Sobotainfo



Aluminij z napadalnim adutom več

Jure Matjašić (desno) je Aluminijev dolžnik s prvenstvene tekme, Žiga Kous pa se nadeja, da bo tudi na Brdu ponovil odlično igro iz Kidričevega. FOTO: Sobotainfo

- Poraženec ne bo imel popravnega izpita, zmagovalec današnjega prvega polfinala za pokal Nogometne zveze Slovenije v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu se bo uvrstil v veliki finale. Kdo bo čez dva tedna, 24. t. m., tudi veliki favorit za osvojitev pokalne lovorike, bosta odločila prvoligaška tekmeca in stara znanca Aluminij ter Mura. V drugem polfinalu jutri se bosta pomerila drugoligaša Kalcer Radomlje in Nafta.Epidemija koronavirusa je povsem spremenila zaključni del pokalnega tekmovanja, saj se bodo polfinalisti pomerili le v eni tekmi. Po prvotnem scenariju bi odigrali dve, finale pa bi izpeljali v soboški Fazaneriji. Zdaj bo gostitelj hitropoteznega pokalnega zaključka Brdo, kjer tekem ni mogoče igrati v večernih urah pod žarometi. Samo ti manjkajo (poleg najmanj petzvezdičnega hotela), da bi se Brdo uvrstilo v kategorijo superluksuznih, s čimer bi lahko v prihodnosti poleti gostilo najbogatejše evropske klube.Vremenske napovedi so ugodne za nogomet visokega ritma, brez peklenskih temperatur, a z dežjem ali močno nevihto – v finalu bo treba računati na vse. Za spektakel bodo vsi pogrešali le največje osmoljence epidemije, navijače.Zmagovita vrnitev v sezono je v soboški tabor vlila toliko samozavesti, da mora vselej resnobni trenerumirjati evforijo, ki vlada v Prekmurju. Zdaj je še toliko večja, ker mu je pandemija ukradla enega od najbolj spektakularnih dni, kot bi bil finale s črno-belimi v glavni vlogi.Vseh bitk in predvsem veliko zmag vajeni 48-letni Mariborčan se zaveda, da v pičlih štirih dneh ni lahko dobiti dveh tekem zapored, kaj šele proti tekmecu, ki je na lestvici celo višje uvrščen in po ligaški zaušnici dodatno motiviran.»Ne sme nas zapeljati zmaga v Kidričevem. To bo popolnoma druga tekma, drugo tekmovanje, drugo prizorišče, druga energija, naša in tekmečeva. Vsaka zmaga je dobrodošla, lahko ustvari pozitivno ozračje v slačilnici in med navijači, a ne nam zamegliti pogleda,« je previden Šimundža, ki bo bržkone pripravil kakšno novo presenečenje za kolega na kidriški klopi Slobodana Gruborja. V prvenstvu je bil adut iz rokava 19-letni. Kdo in predvsem v kakšni vlogi bo danes trenerjevo orožje?Aluminij še zlepa ni brez težav, v obrambi bo zaradi izključitve v petkovem dvoboju manjkal, ki bi ga zdaj morda potreboval bolj kot kogarkoli drugega, sta se klub in trener(vzajemno) pozimi odrekla.»Vsaka zmaga je sicer dobrodošla, lahko poskrbi za pozitivno ozračje v slačilnici, med navijači. Ne sme pa nam zamegliti pogleda,« se je še dopolnil Šimundža.Rdeče-beli iz Kidričevega se v pokalnem tekmovanju nasploh kar dobro znajdejo, čeprav še niso osvojili lovorike. V zadnjem finalu izpred dveh let so sicer občutili Olimpijino moč, toda zdajšnje moštvo ima potencial zmagovalca. V primerjavi z ligaško preizkušnjo bo krepko močnejše v napadu, saj se bo vrnil. Le prvi strelecše ni pripravljen za tekmo, po kateri bo poraženec iskal evropsko priložnost skozi prvenstvo.»Vsi se zavedamo pomembnosti tekme in kaj nam prinaša. Tako se tudi pripravljamo. Vsaka tekma je pomembna, takšna je bila tudi prvenstvena, v kateri nismo zmagali. Ampak iz poraza smo se nekaj naučili, zato se lahko še bolj osredotočimo na pomemben pokalni dvoboj. Ponuja se nam imenitna priložnost, da se vpišemo v zgodovino kluba,« pa je kidriška pričakovanja razkril napadalecČe po 90 minutah ne bo zmagovalca, bo na vrsti podaljšek. Če tudi po 120 minutah ne bo odločitve, pa bodo finalista določili streli z bele točke.