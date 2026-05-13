Zmaji nadaljujejo z grožnjami, tekme z Bravom ne bodo odigrali

Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane Igor Barišić je v pismu javnosti in tudi pogovoru za 24ur.com napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo odigrali tekme zadnjega kola Prve lige Telemach proti Bravu.

Ljubljančani po dobrem desetletju ne bodo igrali v Evropi, potem ko so v domači ligi šele na petem mestu. To je sicer postalo dokončno jasno konec tedna. Takrat je namreč Bravo po pozno dosojeni enajstmetrovki premagal Kalcer Radomlje in Olimpiji pobegnil na nedosegljivo točkovno razliko. Ta enajstmetrovka, ki jo je v osmi minuti sodniškega dodatka proti Radomljam za zmago Brava izkoristil kar posojeni igralec Olimpije Admir Bristrić, je bila za vodstvo kaplja čez rob.

V akciji je Venuste Baboula že preigral Sama Pridgarja. Radomeljski vratar ga je pri tem zadel v nogo, a je Baboula nadaljeval akcijo do strela in zadel zunanji del mreže. Nato se je oglasil VAR in sodniki so po pregledu posnetka dosodili najstrožjo kazen za Bravo.

»To je zame največji škandal v zgodovini nogometa, česa takega še nisem videl. Moram neposredno napasti sodnike in povedati, da Olimpija tega ne bo sprejela. Z gospodom Deliusom sva imela dolg sestanek. Stanje je, da ne bomo igrali zadnje tekme z Bravom. Bojkotirali bomo to manipulacijo,« je za povedal Barišić in dodal, da »Bravo proti Radomljam ni slavil, ker je bil boljši, ampak zaradi sodniških odločitev«.

»Govorimo o resnih denarjih in resni manipulaciji. Bili so štirje sodniki, VAR, kamere. To so bili ljudje, ki delajo in živijo nogomet. To so strokovnjaki. Še predsednik sodniške organizacije je rekel, da česa takega še ni videl in ne želi več videti. To se nam je zgodilo že drugič. Proti Bravu nam je bil razveljavljen čisti zadetek. In tega ne bomo več sprejemali. Da Olimpija ne gre v Evropo na takšen način, ni v redu. Temu se smeji celotna Evropa,« je nadaljeval Barišić.

Derbi z Mariborom so zaznamovali tudi navijaški izgredi.

Še enkrat je poudaril, da glede na trenutno stanje ne bodo igrali zadnje tekme z Bravom (predvidoma 23. maja), »ker ne bomo več podpirali takšnega sojenja in manipulacij«. Na vprašanje, ali misli, da bodo s tem kaj spremenili, pa je odvrnil: »Upamo, da se bo tekma (Bravo - Radomlje, op. a.) ponovila in naj zmaga boljši.«

Olimpijo sicer do konca sezone pred tekmo z Bravom čaka še domača tekma z Radomljami v nedeljo. Zeleno-beli imajo na petem mestu 49 točk, tri pa bodo zelo verjetno dobili za zeleno mizo za zmago na odpovedani tekmi z Mariborom. Bravo ima na tretjem mestu, ki zadnje vodi v evropska tekmovanja, ob dveh tekmah več 59 točk.