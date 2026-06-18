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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Zmaji letijo tudi na krilih podpore zvezdnika lige NBA

Na svetovnem prvenstvu danes posebno zanimanje privablja tekma v Los Angelesu med Švico ter Bosno in Hercegovino.
Ermedin Demirović, reprezentant BiH iz Stuttgarta, je imel na premieri s Kanado v nogah vodstvo z 2:0, a ob koncu je moral biti s soigralci zadovoljen z remijem. Foto John Sokolowski/Reuters
Galerija
Ermedin Demirović, reprezentant BiH iz Stuttgarta, je imel na premieri s Kanado v nogah vodstvo z 2:0, a ob koncu je moral biti s soigralci zadovoljen z remijem. Foto John Sokolowski/Reuters
Siniša Uroševič
18. 6. 2026 | 05:00
5:31
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Ko bi slovenskemu ljubitelju vrhunskega športa omenili Los Angeles, bi mu misli kajpak najprej ušle k izjemni dvajsetletni karieri Anžeta Kopitarja v tem mestu, v novejši dobi pa k lanskoletni selitvi iz Dallasa in zdaj kalifornijski navzočnosti Luke Dončića. Danes pa bo to večmilijonsko mesto ob obali Pacifika v središču pozornosti za privržence reprezentanc Bosne in Hercegovine ter Švice. Ob 21. uri je pred obema moštvoma zelo pomembna tekma 2. kola v skupinskem delu.

Tekme Mundial 0618 Foto Gm Igd
Tekme Mundial 0618 Foto Gm Igd

Pogled na lestvico po uvodnem kolu v skupini B ponuja presenetljivo podobo: prav vse štiri zasedbe (ob omenjenih še Kanada in Katar) imajo po eno točko in za povrh še enako razliko v golih – 1:1. Presenetljiv je bil predvsem razplet švicarsko-katarske premiere, saj so bili nogometaši iz alpske dežele glede na vse izkušnje s prejšnjih prvenstev v vlogi jasnih favoritov, svojim privržencem pa so za uvod ponudili razočaranje. Katarski nogometaši so jim bili povsem enakovredni, a ko je kazalo, da bo zmaga le pripadla Švicarjem, so slednji brez nje ostali v sodnikovem podaljšku po avtogolu Mira Muheima ...

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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