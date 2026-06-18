Zmaji letijo tudi na krilih podpore zvezdnika lige NBA

Ko bi slovenskemu ljubitelju vrhunskega športa omenili Los Angeles, bi mu misli kajpak najprej ušle k izjemni dvajsetletni karieri Anžeta Kopitarja v tem mestu, v novejši dobi pa k lanskoletni selitvi iz Dallasa in zdaj kalifornijski navzočnosti Luke Dončića. Danes pa bo to večmilijonsko mesto ob obali Pacifika v središču pozornosti za privržence reprezentanc Bosne in Hercegovine ter Švice. Ob 21. uri je pred obema moštvoma zelo pomembna tekma 2. kola v skupinskem delu.

Tekme Mundial 0618 Foto Gm Igd

Pogled na lestvico po uvodnem kolu v skupini B ponuja presenetljivo podobo: prav vse štiri zasedbe (ob omenjenih še Kanada in Katar) imajo po eno točko in za povrh še enako razliko v golih – 1:1. Presenetljiv je bil predvsem razplet švicarsko-katarske premiere, saj so bili nogometaši iz alpske dežele glede na vse izkušnje s prejšnjih prvenstev v vlogi jasnih favoritov, svojim privržencem pa so za uvod ponudili razočaranje. Katarski nogometaši so jim bili povsem enakovredni, a ko je kazalo, da bo zmaga le pripadla Švicarjem, so slednji brez nje ostali v sodnikovem podaljšku po avtogolu Mira Muheima ...