Zmaji se ne morejo znebiti nočne more iz Šiške

Za uvod v novo prvenstveno sezono so bili na Slovenskem domačini zelo gostoljubni: v petkovo-sobotnem sporedu so kar tri zmage, vedno z 2:0, odnesla gostujoča moštva, le prvaki iz Celja so doma – presenetljivo – remizirali z Muro. Toda napovedi o tem, da sezona prinaša več negotovosti kot nazadnje, se očitno že zelo zgodaj uresničujejo. Za uvod je radovednost ponujal mestni derbi Olimpije in Brava, po katerem je velika večina med 1700 navzočimi v Stožicah razočarana zapuščala prizorišče. Mlajši klub iz Spodnje Šiške namreč ostaja prava nočna mora za zmaje – po štirih zmagah v vseh medsebojnih mestnih obračunih prejšnje sezone je bil boljši tudi tokrat in se veselil uspeha z 2:0. Za Olimpijo in njene privržence pa je na dlani boleče spoznanje: niti z enim moštvom, razen zdaj z Bravom, ...