Nogomet

Znan morebitni naslednik Guardiole, še nedavno je bil njegov nasprotnik

Odhod španskega strokovnjaka, ki se zdi neizbežen, bo pomenil konec izjemnega poglavja tako v zgodovini kluba kot tudi v zgodovini angleške premier lige.
Kot kaže, se bo Guardiola kmalu poslovil od meščanov. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Kot kaže, se bo Guardiola kmalu poslovil od meščanov. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
L. Š.
16. 2. 2026 | 13:23
1:44
A+A-

Obdobje Pepa Guardiole na klopi Manchester Cityja se bliža koncu, po najnovejših informacijah pa je menda že znano, kdo bi lahko po njegovem odhodu prevzel vodenje angleškega velikana.

image_alt
City zmanjšal razliko za Arsenalom, a Guardiola ima razlog za skrb

Pod vodstvom Španca je City postal ena najbolj dominantnih ekip v Evropi. Obdobje so zaznamovale številne lovorike v domačih tekmovanjih ter zgodovinski uspehi na mednarodnem prizorišču. Odhod španskega strokovnjaka, ki se zdi neizbežen, pa bo pomenil konec izjemnega poglavja tako v zgodovini kluba kot tudi v zgodovini angleške premier lige.

Čeprav uradne potrditve o razhodu še ni, se v klubu že resno ukvarjajo z vprašanjem Guardiolovega naslednika.

Po informacijah priznanega novinarja Fabrizia Romana je glavni kandidat za prevzem ekipe Enzo Maresca. Italijanski trener uživa veliko zaupanje klubskega vodstva, saj je že deloval v sistemu Manchester Cityja. Devet mesecev je treniral Cityjevo selekcijo igralcev, mlajših od 23 let, slabo leto pa je bil v sezoni 22/23 tudi glavni pomočnik Guardiole.   

Maresca je po slabem nizu rezultatov na novega leta dan zapustil Chelsea in je trenutno brez kluba. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Maresca je po slabem nizu rezultatov na novega leta dan zapustil Chelsea in je trenutno brez kluba. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
 

Po odhodu Thomasa Franka iz Tottenhama so se sicer pojavila ugibanja o morebitnem prihodu Maresce v londonski klub, vendar po informacijah Romana Tottenham še ni kontaktiral italijanskega stratega. 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Sobočani so z naivnostjo obdarili Celjane

V 22. kolu 1. SNL 15. zmaga za vodilno moštvo, Maribor v Ajdovščini ni dovolil presenečenja. Mura tekmo končala z devetimi gralci. Prva izključitev odločilna.
Gorazd Nejedly 15. 2. 2026 | 17:16
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Nico Paz

Realov otrok v Italiji in za Argentino

Nico Paz, rojen na Tenerifu v Španiji, je eden od najbolj vznemirljivih mladih nogometašev na svetu. V minuli sezoni je bil najboljši igralec serie A do 23 let.
Gorazd Nejedly 15. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Od 4:0 do 0:3

Huda zaušnica za Jana Oblaka in Atletico

V 24. kolu španskega nogometnega prvenstva je Rayo Vallecano presenetil Atletico Madrid. Rdeče-beli so bili po pokalni zmagi proti Barceloni brez moči.
Gorazd Nejedly 15. 2. 2026 | 09:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjanom tudi brez Riere gre, a Mariborčani še niso vrgli puške v koruzo

Vodilni v 1. SNL so v 22. kolu v drugem polčasu strli Muro. Mariborčani že po dobre pol ure razblinili neznanke o zmagovalcu. Na Bonifiki brez zmagovalca.
14. 2. 2026 | 17:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

