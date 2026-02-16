Znan morebitni naslednik Guardiole, še nedavno je bil njegov nasprotnik

Obdobje Pepa Guardiole na klopi Manchester Cityja se bliža koncu, po najnovejših informacijah pa je menda že znano, kdo bi lahko po njegovem odhodu prevzel vodenje angleškega velikana.

Pod vodstvom Španca je City postal ena najbolj dominantnih ekip v Evropi. Obdobje so zaznamovale številne lovorike v domačih tekmovanjih ter zgodovinski uspehi na mednarodnem prizorišču. Odhod španskega strokovnjaka, ki se zdi neizbežen, pa bo pomenil konec izjemnega poglavja tako v zgodovini kluba kot tudi v zgodovini angleške premier lige.

Čeprav uradne potrditve o razhodu še ni, se v klubu že resno ukvarjajo z vprašanjem Guardiolovega naslednika.

Po informacijah priznanega novinarja Fabrizia Romana je glavni kandidat za prevzem ekipe Enzo Maresca. Italijanski trener uživa veliko zaupanje klubskega vodstva, saj je že deloval v sistemu Manchester Cityja. Devet mesecev je treniral Cityjevo selekcijo igralcev, mlajših od 23 let, slabo leto pa je bil v sezoni 22/23 tudi glavni pomočnik Guardiole.

Maresca je po slabem nizu rezultatov na novega leta dan zapustil Chelsea in je trenutno brez kluba. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Po odhodu Thomasa Franka iz Tottenhama so se sicer pojavila ugibanja o morebitnem prihodu Maresce v londonski klub, vendar po informacijah Romana Tottenham še ni kontaktiral italijanskega stratega.