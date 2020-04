Znan načrt za vrnitev bundeslige: 20.000 testov in 98 ljudi

Javnost ne bo vedela za ime morebitnega okuženega

Nemci naj bi odprli nogometno prvenstvo kot prvi v Evropi. FOTO: Reuters





Na zelenici in ob njej bo lahko skupno 98 ljudi

Nemško nogometno prvenstvo (), ki naj bi od velikih nogometnih lig prvo nadaljevalo prvenstvo, ima že podrobno razdelana pravila oziroma antikoronavirus protokol. Če bo kateri od nogometašev pozitiven na novi koronavirus, bo odšel v karanteno, tekmovanje pa se bo nadaljevalo, poroča nemška revija Spiegel.Nemško prvenstvo naj bi nadaljevali v drugi polovici maja,, odvisno od odločitve nemške vlade, ki bo to predvidoma javnosti sporočila 6. maja. Optimizem Nemci črpajo tudi iz dejstva, da jezaradi covida-19 umrlo zgolj 6000 ljudi.Protokol, ki ga je objavil, ni uraden, obsega 41 strani in vrsto priporočil. Med najbolj zanimivimi je, kako postopati, če je igralec ali nekdo iz spremljevalnega osebja pozitiven na testu za koronavirus. Kot pravi eden od predstavnikov za stike z javnostjo pri bundesligi, so navodila jasna. Igralec bo šel v osamitev, tekmovanje pa se bo nadaljevalo z upoštevanjem strogih pravil higiene. Hkrati protokol veleva, da se javnosti ne izda imena okužene osebe, da je treba z njegovimi soigralci pogovoriti in jih pomiriti ter podrobno spremljati njihovo zdravstveno stanje.V primeru pozitivnega izvida bo oseba, ki nima znakov bolezni,, če pa ima znake oziroma bolezen, bo morala v izolaciji ostati še štiri dni potem, ko bodo izginili vsi simptomi. Kot poroča Spiegel je osnova za nadaljevanje prvenstva zadostno število testov. Do konca bundeslige je devet kol, ob tem še polfinale in finale nemškega pokala, zato bo vodstvo lige kupiloV Nemčiji na teden opravijo približno, kar pomeni, da se bodo kmalu približali skupni številki osmih milijonov. Tudi tam pa se je bundesliga srečala s kritiki, ki menijo, da so druge skupine prebivalstva bolj potrebne testov kot mladi športniki oziroma nogometaši. Bundesliga jim je odgovorila, da v zadevo niso vpleteni le športniki, temveč vsaj 60.000 ljudi, ki si kruh služi z nogometom oziroma nemškim prvenstvom.V protokolu je tudi določeno, koliko ljudi bo prisotnih na stadionih. Razdeljeni bodo na tri področja, igrišče, tribune in štadion. Na zelenici in ob njej bo lahko skupno 98 ljudi;, 20 trenerjev in pomočnikov, 4 pobiralci žog, 3 čistilke, 3 fotografi, 4 zdravstveni delavci, 4 varnostniki, 15 snemalcev in osebja VAR.Določenih je tudi cel kup podrobnosti, od tega, koliko milnikov je lahko v vsaki slačilnici, kakšna temperatura mora biti na stadionu,nogometaši, do tega, da je v fitnesih, da mora imeti vsaka ekipa svoj vhod na stadion in zelenico ali pa da mora imeti vsak igralec svojo steklenico s pijačo.