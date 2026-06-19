Znan razpored premier lige: Šeško v novo sezono z najlažjim uvodom

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Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Manchester United bo sezono 2026/27 odprl v gosteh pri Hull Cityju, po poročanju Sky Sports pa ima statistično najugodnejši začetek prvenstva med vsemi 20 klubi.
Po uvodnem gostovanju pri Hull Cityju bo United doma igral z Ipswichem, nato gostoval pri Evertonu, doma gostil Manchester City, se odpravil k Fulhamu in doma pričakal Tottenham. Trener Michael Carrick bo v svoji prvi polni sezoni na klopi rdečih vragov poskušal nadgraditi tretje mesto iz sezone 2025/26.
Novo sezono premier lige bo v petek, 21. avgusta, odprl branilec naslova Arsenal. Topničarji Mikela Artete bodo na domačem igrišču gostili Coventry City, zmagovalca championshipa pod vodstvom Franka Lamparda.
Arsenal se je v prejšnji sezoni razveselil prvega naslova angleškega prvaka po 22 letih. V naslednjih dveh kolih ga zatem čakata dvoboja z Aston Villo in Chelseajem.
Liverpool bo pod vodstvom Andonija Iraole sezono odprl 23. avgusta v Newcastlu, prvo domačo tekmo pa bo odigral 29. avgusta proti Nottingham Forestu. Manchester City bo isti dan doma gostil Bournemouth, Chelsea Xabija Alonsa pa bo 24. avgusta gostoval pri Fulhamu.
Sezona angleškega prvenstva se bo zaključila 30. maja 2027.
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