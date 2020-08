Znan skrčen seznam možnih tekmecev Celja, Maribora, Olimpije in Mure

Legia Varšava, Maccabi Tel Aviv ali Molde?

Tudi nogometaši Olimpije bodo dobili prvega evropskega tekmeca. FOTO: Aleš Cipot/Sobotainfo



Uro pozneje v bobnu Maribor, Olimpija in Mura

Slovenski nogometni prvak Celje bo danes opoldne spoznal ime naslednjega tekmeca v boju za Uefino ligo prvakov – če bo preskočil prvo oviro, to je irski prvak Dundalk. Trenerin sodelavci v strokovnem štabu bi se čez dobra dva tedna (edina tekma drugega kroga bo 25. ali 26. avgusta) pomerili z izjemno močnim nasprotnikom, saj v drugem krogu ni slabih moštev.Če bi Celjani preskočili irskega prvaka, bi bili lahko njihovi možni naslednji tekmeci zelo privlačni. Štajerci bi se v 2. kolu lahko pomerili z zmagovalcem para Legia Varšava vs. Drita (Kos)/Linfield, zmagovalcem para Maccabi Tel Aviv vs. Rigo ali z zmagovalcem para Molde (Nor) vs. KuPS (Fin).V drugem krogu že prebivata zagrebškiin švicarski prvakiz Berna, med nosilci tega sita pa bodo tudi zmagovalci dvobojev prvega kola kvalifikacij, v katerem so klubiinOb 13. uri bodo ob Ženevskem jezeru izžrebali tudi pare prvega kola kvalifikacij za evropsko ligo, ples kroglic pa nestrpno pričakujejo v taborih treh slovenskih prvoligašev.inbosta kotirala med nosilci,na drugi strani žreba. Tekme prvega kola kvalifikacij (od štirih) bodo igrali 27. avgusta.Maribor in Olimpija lahko dobita naslednje tekmece:Talin,Reykjavik in zmagovalec dvoboja(S. Irska) vs. La Fiorita (San Marino). Možni tekmeci Mure?in