Znana imena v žrebu lige prvakov, na obzorju pravi spektakel

Evropska nogometna zveza (Uefa) je tudi uradno potrdila termin žreba za novo sezono lige prvakov. Ta bo v četrtek, 27. avgusta, na sedežu Uefe v Nyonu v Švici. Najmočnejše zastopstvo bo imela tudi v novi sezoni Anglija, ki bo v ligaškem delu nastopila s šestimi klubi iz premier league. Španija bo imela pet predstavnikov, Nemčija in Italija po štiri.

Neposredno mesto v ligaškem delu so si že zagotovili Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Manchester United in Aston Villa iz Anglije, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Betis in Villarreal iz Španije, Bayern München, Leipzig, Stuttgart in Borussia Dortmund iz Nemčije ter Napoli, Inter, Roma in Como iz Italije.

Od PSG do Galatasaraya

Med neposrednimi udeleženci so še PSG, Lens in Lille iz Francije, PSV Eindhoven in Feyenoord iz Nizozemske, Sporting in Porto iz Portugalske, Galatasaray iz Turčije, Slavia Praga iz Češke, Club Brugge iz Belgije in Šahtar Doneck iz Ukrajine. Bo uspelo tudi Celju?

Nova sezona lige prvakov se tako že izrisuje kot izjemno močno tekmovanje, v katerem bo angleška premier league znova najštevilčnejša liga med evropsko elito. Prvo kolo skupinskega dela tekmovanja bo od 8. do 10. septembra, zadnje (osmo) 27. januarja.