Nogomet

Znana zasedba Argentine: lahko Messi in druščina naredijo nemogoče?

Lionel Scaloni je objavil seznam branilcev naslova za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi.
Scaloni bo na mundialu znova računal na velik del ekipe, ki je Argentino leta 2022 popeljala do naslova svetovnega prvaka. FOTO: Stephanie Scarbrough/Reuters
Scaloni bo na mundialu znova računal na velik del ekipe, ki je Argentino leta 2022 popeljala do naslova svetovnega prvaka. FOTO: Stephanie Scarbrough/Reuters
Blaž Potočnik
29. 5. 2026 | 09:49
29. 5. 2026 | 09:53
Lionel Messi bo Argentino znova vodil na svetovnem prvenstvu. Selektor Lionel Scaloni je objavil seznam 26 igralcev za mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi, na njem pa je pričakovano tudi 38-letni kapetan, ki bo znova osrednji obraz branilcev naslova. Za Messija bo to že šesti nastop na največjem reprezentančnem turnirju, potem ko je prvič zaigral leta 2006 v Nemčiji.

Šampionsko jedro ostaja

Argentina tudi štiri leta po zmagoslavju v Katarju ne bo povsem nova ekipa. Scaloni je ohranil velik del zasedbe, ki je leta 2022 osvojila svetovni naslov. Med izbranci so znova Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez in Nicolas Otamendi, torej igralci, ki so v zadnjih letih predstavljali temelj argentinskega uspeha.

Messi v argentinski reprezentanci ostaja kapetan, simbol in vez med šampionsko generacijo ter novimi obrazi. FOTO: Luis Robayo/AFP

To je tudi glavna logika argentinskega seznama. Scaloni vsaj za ta turnir ni videl potrebe po radikalni prenovi, temveč bo poskušal podaljšati obdobje ekipe, ki je po naslovu svetovnega prvaka osvojila še južnoameriško prvenstvo. V reprezentanci zato ostaja veliko izkušenj, hkrati pa je selektor dodal dovolj novih obrazov, da ne gre zgolj za nostalgičen povratek v Katar.

Najbolj opazna odsotnost med veterani je seveda Angel Di Maria, ki se je po Copi Americi 2024 poslovil od reprezentance. Na drugi strani se vrača Giovani Lo Celso, ki je moral svetovno prvenstvo v Katarju izpustiti zaradi poškodbe, zdaj pa je znova del Scalonijevega načrta. Med znanimi imeni, za katera v argentinski odpravi tokrat ni bilo prostora, pa sta Paulo Dybala in Alejandro Garnacho, kar še enkrat kaže, kako huda je konkurenca predvsem v napadalnem delu ekipe.

Novi obrazi za novo poglavje

Ob preverjenih imenih je selektor vključil tudi nekaj igralcev, ki bodo v ekipo prinesli novo energijo in si obenem skušali utrditi mesto v reprezentanci. Med njimi so Valentin Barco, Nicolas Paz, Giuliano Simeone, Jose Manuel Lopez in Thiago Almada. To so imena, ki še ne nosijo teže Messija, De Paula ali Lautara Martineza, a kažejo, da Argentina že misli tudi na prihodnost.

Messijeva vloga bo zato znova dvojna. Na igrišču bo še vedno igralec, okoli katerega se vrti največ pozornosti, v slačilnici pa vez med generacijo, ki je osvojila vse, in mlajšimi obrazi, ki šele vstopajo na največji reprezentančni oder.

Julian Alvarez bo eden ključnih adutov argentinskega napada. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

V ozadju ostaja tudi vprašanje telesne pripravljenosti argentinskega virtuoza. Pred objavo seznama je navijače nekoliko vznemirila novica o Messijevih težavah s stegensko mišico pri Interju iz Miamija, a Scaloni za zdaj ni sprožil alarma. Pri Argentincu se v tej fazi kariere tako ali tako ne merijo več hitrost, število sprintov ali pokrita razdalja, temveč predvsem trenutki, v katerih lahko še vedno odloči tekmo.

Začetek proti Alžiriji

Argentina bo svetovno prvenstvo začela 16. junija proti Alžiriji. V skupini J jo nato čakata še Jordanija in Avstrija. Na papirju je to skupina, v kateri bodo branilci naslova izraziti favoriti.

Tokrat Argentine ne bo spremljalo povsem isto vznemirjenje kot v Katarju. Takrat je bila zgodba skoraj pravljična: Messi je lovil edino veliko lovoriko, ki mu je še manjkala. Zdaj prihaja kot igralec, ki je največjo praznino v reprezentančni karieri že zapolnil. Naslov svetovnega prvaka ima, status večne legende prav tako.

A pričakovanja zato niso nič manjša. Argentina ne brani le lovorike, temveč tudi podobo ekipe, ki je v zadnjih letih znala zmagovati z izkušnjami, značajem in Messijevimi trenutki genialnosti. Vprašanje je le, ali lahko z njim na čelu naredi nekaj, kar se v modernem nogometu zdi skoraj nemogoče: ubrani svetovno krono.

Celotna postava Argentine za svetovno prvenstvo

Vratarji: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid).

Obramba: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon).

Sredina: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentin Barco (Strasbourg).

Napad: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), Jose Manuel Lopez (Palmeiras).

Lionel Messiargentinska nogometna reprezentancaLionel ScaloniSP v nogometuEmiliano MartinezRodrigo De PaulSP 2026Enzo Fernandez

