  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Znane kazni za Maribor

Globo bo moralo po derbiju 1. SNL plačati tudi vodstvo Olimpije.
Navijači Maribora so spet poskrbeli za kazen svojemu klubu. FOTO: Leon Vidic/Delo
Galerija
Navijači Maribora so spet poskrbeli za kazen svojemu klubu. FOTO: Leon Vidic/Delo
M. Š., STA
14. 5. 2026 | 19:03
14. 5. 2026 | 19:31
2:33
A+A-

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je mariborskemu klubu zaradi izgredov navijačev v sobotnem derbiju 34. kola Prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30.000 evrov. Za nameček bodo morali vijolični naslednjih pet tekem (bodisi v sezoni 2025/26 ali 2026/27) v Ljudskem vrtu odigrati brez gledalcev. Olimpija je tekmo za zeleno mizo dobila s 3:0.

Ljubljančani so je na tekmi prešli v vodstvo v 12. minuti po golu Antonia Marina. V 36. minuti je bil dvoboj zaradi uporabe pirotehnike najprej prekinjen za 20 minut, po drugi daljši prekinitvi zaradi nadaljnjega prižiganja in metanja pirotehike mariborskih navijačev, eno pirotehnično sredstvo je v glavo zadelo tudi Olimpijinega vratarja Matevža Vidovška, pa so v 52. minuti tekmo dokončno prekinili.

Ljubljanski klub je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja svojih privržencev prejel kazen v višini 2800 evrov.

Pri NZS obsojajo dogajanje v Ljudskem vrtu

Na krovni zvezi so pri tem zapisali, da v celoti obsojajo dogajanje v Ljudskem vrtu. »Takšna ravnanja nimajo mesta na slovenskih nogometnih štadionih. Ogrožajo zdravje igralcev, uradnih oseb in ostalih navijačev, hkrati pa škodujejo ugledu slovenskega nogometa in športa nasploh,« so poudarili pri NZS.

»Disciplinski sodnik je pri odločanju upošteval tudi dejstvo, da je bil Maribor za podobne prekrške v tej in prejšnjih sezonah že večkrat kaznovan, predhodne denarne kazni pa očitno niso dosegle namena. Zato je posegel po strožjih sankcijah, ki so po njegovi presoji edine primerne za zagotavljanje varnosti udeležencev tekem in ohranjanje integritete tekmovanj pod okriljem NZS,« so obrazložili pri krovni zvezi.

»NZS si bo v sodelovanju s klubi, policijo in pristojnimi službami tudi v prihodnje odločno prizadevala preprečiti razmere, ki ogrožajo varnost na nogometnih tekmah. Skupaj bomo iskali načine, da bo sodelovanje z navijaškimi skupinami čim boljše, saj so navijači del nogometne zgodbe, brez katere ta ne bi bila enaka,« so še zapisali pri NZS.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Pokal NZS

Aluminij je z manj naredil veliko

V 35. finalu pokala NZS so bili Grosupeljčani pogumnejši, Kidričani pa srečnejši. Gambijec Bamba Susso odločil že polfinale. V Evropi v Ljudskem vrtu
Gorazd Nejedly 14. 5. 2026 | 13:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
NK Olimpija

Zmaji nadaljujejo z grožnjami, tekme z Bravom ne bodo odigrali

Nogometaši Olimpije so zelo nezadovoljni s sojenjem v tej sezoni, zato želijo celo bojkotirati tekmo z Bravom, je napovedal direktor Igor Barišić.
13. 5. 2026 | 15:44
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pokal NZS

Za zgodovino, evropsko poletje in najmanj 325.000 evrov

Današnji celjski praznik v znaku finalov pokala Pivovarna Union, ob 16. uri ženski Mura Nona – Radomlje Medex, ob 20. uri moški
Gorazd Nejedly 13. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odziv

NK Maribor: Krivi smo mi, čas za resetiranje

Vodstvo Nogometnega kluba Maribor se je odzvalo na »najtežji trenutek v tej zahtevni sezoni«.
11. 5. 2026 | 17:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odziv

Policija, Šport Maribor in varnostniki zatrjujejo: Odgovoren je NK Maribor

Policija, Šport Maribor in varnostno podjetje M.B. Events zavračajo odgovornost za navijaške incidente na nogometnem derbiju.
11. 5. 2026 | 16:50
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odpovedan derbi

NZS po dolgih 48 urah od incidentov: Najostreje obsojamo!

Vodstvo Nogometne zveze Slovenije se je odzvalo na sobotno divjanje mariborskih navijačev v Ljudskem vrtu.
Rok Tamše 11. 5. 2026 | 16:15
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Reportaža

Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Od doma v svet in nazaj

Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

V Londonu lahko bajno zaslužiš, dokler si sam. Ko dobiš otroka, pa te država na neki način kaznuje, Kristi Hodak Knobloch navaja razlog za vrnitev v Slovenijo.
Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nova knjiga

Znano, zakaj je Brigitte prisolila zaušnico Macronu (VIDEO)

Od nedolžnega zbadanja do resnega škandala: nova knjiga razgalja skrivnost najbolj znanega francoskega para. Vmes je bila iranska igralka.
13. 5. 2026 | 20:13
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Pred turistično sezono

Soča bo polepšala portoroško plažo

Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport in znanost

Šport in znanost vse bolj z roko v roki

Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Finančna pismenost športnikov

Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Poslovne nepremičnine

Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
13. 5. 2026 | 10:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

PrvaLiga TelemachMariborOlimpijaderbikazni

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
SBC

Namesto Joca Pečečnika odslej Marko Bitenc

Klub slovenskih podjetnikov ima novega predsednika. To je kirurg in lastnik Kirurgije Bitenc dr. Marko Bitenc. Prejšnji predsednik je odstopil januarja.
14. 5. 2026 | 20:24
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Francesca Albanese si lahko začasno oddahne

Ameriško zvezno sodišče je ustavilo izvajanje sankcij proti poročevalki ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.
Gašper Završnik 14. 5. 2026 | 20:14
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Kvalifikacije za SP

Slovenci po razburljivi končnici vendarle strli odpor Črnogorcev

Naša moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2027 tesno zmagala v Podgorici.
14. 5. 2026 | 19:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slovenska liga

Znane kazni za Maribor

Globo bo moralo po derbiju 1. SNL plačati tudi vodstvo Olimpije.
14. 5. 2026 | 19:03
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Naložbe

Letos so vlagatelji v investicijske sklade vplačali že skoraj 180 milijonov

Domače družbe upravljajo 7,8 milijarde evrov, več kot polovico tega v skladu s strategijo ESG.
Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 18:38
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Kvalifikacije za SP

Slovenci po razburljivi končnici vendarle strli odpor Črnogorcev

Naša moška rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2027 tesno zmagala v Podgorici.
14. 5. 2026 | 19:54
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slovenska liga

Znane kazni za Maribor

Globo bo moralo po derbiju 1. SNL plačati tudi vodstvo Olimpije.
14. 5. 2026 | 19:03
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Naložbe

Letos so vlagatelji v investicijske sklade vplačali že skoraj 180 milijonov

Domače družbe upravljajo 7,8 milijarde evrov, več kot polovico tega v skladu s strategijo ESG.
Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 18:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
12. 5. 2026 | 10:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Nova doba povezanosti? Poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Aplikacija, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
LJUBLJANSKI GRAD

Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
24. 4. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spomladanski oddih ob morju

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo