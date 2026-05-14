Znane kazni za Maribor

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je mariborskemu klubu zaradi izgredov navijačev v sobotnem derbiju 34. kola Prve lige Telemach proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30.000 evrov. Za nameček bodo morali vijolični naslednjih pet tekem (bodisi v sezoni 2025/26 ali 2026/27) v Ljudskem vrtu odigrati brez gledalcev. Olimpija je tekmo za zeleno mizo dobila s 3:0.

Ljubljančani so je na tekmi prešli v vodstvo v 12. minuti po golu Antonia Marina. V 36. minuti je bil dvoboj zaradi uporabe pirotehnike najprej prekinjen za 20 minut, po drugi daljši prekinitvi zaradi nadaljnjega prižiganja in metanja pirotehike mariborskih navijačev, eno pirotehnično sredstvo je v glavo zadelo tudi Olimpijinega vratarja Matevža Vidovška, pa so v 52. minuti tekmo dokončno prekinili.

Ljubljanski klub je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja svojih privržencev prejel kazen v višini 2800 evrov.

Pri NZS obsojajo dogajanje v Ljudskem vrtu

Na krovni zvezi so pri tem zapisali, da v celoti obsojajo dogajanje v Ljudskem vrtu. »Takšna ravnanja nimajo mesta na slovenskih nogometnih štadionih. Ogrožajo zdravje igralcev, uradnih oseb in ostalih navijačev, hkrati pa škodujejo ugledu slovenskega nogometa in športa nasploh,« so poudarili pri NZS.

»Disciplinski sodnik je pri odločanju upošteval tudi dejstvo, da je bil Maribor za podobne prekrške v tej in prejšnjih sezonah že večkrat kaznovan, predhodne denarne kazni pa očitno niso dosegle namena. Zato je posegel po strožjih sankcijah, ki so po njegovi presoji edine primerne za zagotavljanje varnosti udeležencev tekem in ohranjanje integritete tekmovanj pod okriljem NZS,« so obrazložili pri krovni zvezi.

»NZS si bo v sodelovanju s klubi, policijo in pristojnimi službami tudi v prihodnje odločno prizadevala preprečiti razmere, ki ogrožajo varnost na nogometnih tekmah. Skupaj bomo iskali načine, da bo sodelovanje z navijaškimi skupinami čim boljše, saj so navijači del nogometne zgodbe, brez katere ta ne bi bila enaka,« so še zapisali pri NZS.