Nogomet

Znani komentator Arsenal svari pred najboljšo ekipo v Evropi

Dolgoletni branilec Manchester Uniteda Gary Neville meni, da je PSG v boljšem položaju za zmago v finalu lige prvakov.
Gary Neville meni, da je Luis Enrique verjetno najboljši trener na svetu. FOTO: Scott Heppell/Reuters
Gary Neville meni, da je Luis Enrique verjetno najboljši trener na svetu. FOTO: Scott Heppell/Reuters
T. E.
26. 5. 2026 | 14:06
26. 5. 2026 | 14:15
2:00
Le nekaj dni nas še loči od finala lige prvakov, ko se bosta v Budimpešti udarila londonski Arsenal in Paris Saint-Germain. Parižani bodo imeli priložnost, da lovoriko dvignejo že drugo leto zapored, medtem ko se bodo topničarji borili za svoj prvi naslov. 

V Budimpešti tekmeci, zatem reprezentančni kolegi

Severnolondonski klub se je pred dnevi veselil prvega naslova angleškega prvaka po 22 letih, a bo po mnenju angleškega nogometnega komentatorja Garyja Nevilla finale za Arsenal zelo zahtevno. »PSG je v povsem drugi ligi. Imajo enega tistih trenerjev, ki so pravi serijski zmagovalci, tisto neizmerno željo po zmagi, zaradi katere so pripravljeni storiti vse,« je povedal dolgoletni branilec Manchester Uniteda. 

Neville je bil poln hvale na račun trenerja francoskih prvakov. »Luis Enrique je trenutno verjetno najboljši trener na svetu, skupaj s Pepom Guardiolo. To je njegov trenutek. Arsenal bo imel res težko delo,« je nadaljeval. »Če uspeš osvojiti Ligo prvakov dvakrat zapored, se znajdeš na drugem svetu. In prav to si želi – želi preseči vse rekorde.«

Finale se bo začelo v soboto ob 18. uri. FOTO: Franck Fife/AFP
Finale se bo začelo v soboto ob 18. uri. FOTO: Franck Fife/AFP

Nekdanji trener Valencie je še zapisal, da se veseli obračuna med dvema ekipama, ki sta fizično odlični. »Mislim, da je PSG trenutno najboljša ekipa v Evropi. Arsenal gre v tekmo kot outsider in se bo moral boriti ter nekako priti čez ciljno črto, če želi zmagati,« je prepričan Neville.

Finale se bo začelo v soboto ob 18. uri. 

