Znani načrti za največji štadion na svetu

Nogomet si je s svojo priljubljenostjo po celem svetu pridobil naziv svetovne igre. Največja baza nogometnih navijačev je v gosto poseljeni Aziji, kjer naj bi nogometu sledilo okoli 800 milijonov ljudi. Zato se v Aziji gradijo novi in vse večji štadioni.

Nedavno se je v Vietnamu začela gradnja štadiona Trong Dong, za katerega načrtujejo, da bo sprejel 135 tisoč obiskovalcev in bo tako postal največji štadion na svetu. S kapaciteto za 130 tisoč ljudi ta naziv pripada štadionu Rungrado v Severni Koreji.

Oblasti so načrte odobrile decembra v okviru projekta olimpijskega športnega mesta, pri čemer bodo zgradili tudi športno in stanovanjsko soseko. Olimpijsko mesto bo razdeljeno na štiri območja in bo imelo svoj transportni sistem. Za celoten projekt, ki bo gostil športne, kulturne in družbene dogodke, bodo oblasti odštele več 33 milijard evrov.

Na spletni strani štadiona piše, da je izgradnja kompleksa pomemben korak k izboljšanju položaja Vietnama na svetovnem športnem zemljevidu. Izgradnja štadiona, ki so ga zasnovali po dong son bobnu – simbolu starodavne vietnamske kulture –, je predvidena za leto 2028, medtem ko naj bi bil celoten projekt z več športnimi objekti in dokočan leta 2035.