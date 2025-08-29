Znani so evropski tekmeci Celja, čaka nas slovensko-hrvaški spektakel

Po izjemni zmagi proti Baniku iz Ostrave je znana šesterica, s katero se bodo v skupinskem delu konferenčne lige pomerili nogometaši Celja. Četa trenerja Alberta Riere, ki ima v slovenskem prvenstvu popoln izkupiček točk, bo evropsko jesen odprla doma proti Legii iz Varšave, ki je znana tudi zaradi glasnih navijačev. Za Poljake igra tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Shamrock Rovers bo druga celjska ovira v konferenčni ligi. Tekmec s Severne Irske je slovenske pokalne prvake lani premagal v kvalifikacijah za evropsko ligo, vrhunsko pa so kasneje tekmovali tudi v ligaškem delu konferenčne lige. Na Štajersko prihajajo tudi Grki, AEK iz Aten bo morda celo najtežji tekmec, na Transfermarktu je njihova ekipa vredna dobrih 70 milijonov.

Sledi spektakel na Rujevici proti Rijeki našega reprezentanta Dejana Petrovića. Hrvati so visoko izgubili v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo evropa, pričakovati pa gre fantastično vzdušje. Doma Celjane čaka tudi dvoboj z irskim Shelbournom, za zadnjo tekmo ligaškega dela pa bodo grofje tako kot v kvalifikacijah odpotovali na Češko, kjer jih bo čakala Sigma iz Olomouca.

Tekme prvega kroga bodo 2. oktobra, ligaški del pa se bo končal 18. decembra. Finale bo gostil nekdanji dom Benjamina Šeška, Red Bull Arena v Leipzigu, zmagovalca pa bomo dobili 27. maja prihodnjega leta.

Poleg konferenčne so znani tudi dvoboji v evropski ligi, medtem ko so bile tekme v ligi prvakov znane že včeraj. V evropski ligi so največji favoriti Roma, Porto, Aston Villa, Real Betis in Nottingham Forest. Sturm iz Gradca, kjer igrata slovenska reprezentanta Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković se bo med drugim pomeril s Panathinaikosom Adama Gnezde Čerina, čaka pa jih zelo zahtevna jesen. V akciji bosta še Adrian Zeljković z Viktorio iz Plzna in Miha Zajc z Dinamom.