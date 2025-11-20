  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za mundial

    Žreb v Zürichu je določil pare evropskih in medcelinskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Italijo čaka Severna Irska, Kosovo proti Slovaški.
    Polfinalni obračuni dodatnih kvalifikacij bodo na sporedu 26. marca. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Galerija
    Polfinalni obračuni dodatnih kvalifikacij bodo na sporedu 26. marca. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Š. R., STA
    20. 11. 2025 | 14:15
    20. 11. 2025 | 14:26
    3:21
    A+A-

    Znani so pari dodatnih evropskih in medcelinskih kvalifikacij, ki bodo dali zadnjih šest nogometnih udeleženk svetovnega prvenstva prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi, je določil žreb v Zürichu. Šestnajst evropskih reprezentanc bo določilo štiri potnike na SP, v medcelinskih kvalifikacijah pa se za dve mesti na SP bori šest reprezentanc. Polfinalni obračuni v obeh delih kvalifikacij bodo na sporedu 26. marca, finalni pa 31. marca.

    image_alt
    Kdo gre na SP, kdo v dodatne kvalifikacije iz Evrope?

    Najbolj izpostavljena reprezentanca dodatnih kvalifikacij Italija se bo v polfinalu najprej doma pomerila proti Severni Irski, drugi par na turnirju A je Wales – Bosna in Hercegovina. Finale bo gostil zmagovalec para med Walesom in BiH, je danes določil žreb na sedežu Mednarodne nogometne zveze Fife.

    Na turnirju B sta para Ukrajina – Švedska in Poljska – Albanija, zmagovalec prvega bo gostil finale. Turčija – Romunija in Slovaška – Kosovo sta obračuna na turnirju C, finale pa bo gostil zmagovalec dvoboja Slovaška – Kosovo. Na turnirju D bosta tekmi Danska – Severna Makedonija in Češka – Irska. Zmagovalec slednje bo gostitelj finala pet dni kasneje. Iz lige narodov so si nastop v dodatnih kvalifikacijah priigrale Švedska, Severna Irska, Romunija in Severna Makedonija.

    Znani so tudi pari medcelinskih kvalifikacij azijske, oceanske ter konfederacij Severne in Srednje ter Južne Amerike. V prvem polfinalu se bosta pomerili reprezentanci Nove Kaledonije in Jamajke, zmagovalec tega obračuna pa se bo za uvrstitev na SP pomeril z DR Kongom. Drugi polfinalni par je Bolivija – Surinam, zmagovalca pa čaka Irak, je določil današnji žreb.

    Kdo si je nastop že zagotovil?

    Doslej si je nastop na SP zagotovilo 42 reprezentanc. Iz Evrope so to Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Škotska, Španija in Švica, iz Oceanije pa Nova Zelandija.

    Iz Azije so se na SP uvrstile reprezentance Avstralije, Irana, Japonske, Jordanije, Katarja, Savdske Arabije, Južne Koreje in Uzbekistana, iz Afrike pa Alžirija, Zelenortski otoki, Egipt, Gana, Slonokoščena obala, Maroko, Senegal, Južna Afrika in Tunizija.

    Potnice na SP iz Južne Amerike so Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj, iz Srednje in Severne Amerike pa ZDA, Mehika in Kanada kot gostiteljice ter Haiti, Curacao in Panama.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Reprezentanca

    Gliha: Selektor je vedno kriv za neuspeh

    Nekdanji slovenski reprezentant Primož Gliha je ocenil nastope slovenske nogometne reprezentance na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.
    20. 11. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Grenko slovo

    Tudi na Švedskem brez zmage; selektor Matjaž Kek: Povedal bom, ko bo čas

    Slovenski nogometaši so proti Švedom vodili do 87. minute, toda na koncu osvojili samo četrto točko v kvalifikacijah za SP. Je bila to zadnja Kekova tekma?
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 22:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije z SP

    Manj golov kot Slovenija zabile le štiri države, ki so skupno osvojile eno točko

    Da imajo varovanci Matjaža Keka težave, ni skrivnost, saj je Slovenija po številu strelov na 47. mestu med 54 evropskimi reprezentancami v kvalifikacijah.
    Luka Škoda 17. 11. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Curacao postavil mejnik: Na mundial kot najmanjša država v zgodovini (VIDEO)

    Karibska država je po remiju z Jamajko postala najmanjša država, ki ji je uspel preboj na svetovno prvenstvo. Na SP tudi Panama in Haiti.
    19. 11. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    Obseg spletnih nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SP v nogometužrebItalijaSeverna MakedonijaIrskaČeškaSP 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Dr. Rudi Rizman: Intelektualci v času dronov, TikToka in vojn: zakaj njihov glas še vedno šteje

    V podkastu Supermoč z dr. Rudijem Rizmanom o tem, kaj pomeni biti intelektualec v času, ko vojne spremljamo v živo na telefonu, algoritmi odločajo, kaj bomo videli, in ko je hrup mnenj močnejši od tišine razmisleka?
    Petra Kovič 20. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

         V živo: Asta Vrečko predstavlja predlog novele zakona o RTV SLO

    Finančni odbor bo po predlogu pridobil polno nadzorstveno funkcijo nad finančnim poslovanjem zavoda.
    20. 11. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za mundial

    Žreb v Zürichu je določil pare evropskih in medcelinskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Italijo čaka Severna Irska, Kosovo proti Slovaški.
    20. 11. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Vlada blokirala hrvaško podržavljanje Ljubljanske borze

    Večina držav ščiti domače lastništvo borz in z regulatornimi ukrepi zagotavlja samostojnost delovanja kapitalskih trgov.
    Karel Lipnik 20. 11. 2025 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomoč Ukrajini

    Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju opozorila na fiskalna tveganja reparacijskega posojila Ukrajini.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Znani so pari dodatnih kvalifikacij za mundial

    Žreb v Zürichu je določil pare evropskih in medcelinskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Italijo čaka Severna Irska, Kosovo proti Slovaški.
    20. 11. 2025 | 14:15
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Vlada blokirala hrvaško podržavljanje Ljubljanske borze

    Večina držav ščiti domače lastništvo borz in z regulatornimi ukrepi zagotavlja samostojnost delovanja kapitalskih trgov.
    Karel Lipnik 20. 11. 2025 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomoč Ukrajini

    Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju opozorila na fiskalna tveganja reparacijskega posojila Ukrajini.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo