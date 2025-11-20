Znani so pari dodatnih kvalifikacij za mundial

Znani so pari dodatnih evropskih in medcelinskih kvalifikacij, ki bodo dali zadnjih šest nogometnih udeleženk svetovnega prvenstva prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi, je določil žreb v Zürichu. Šestnajst evropskih reprezentanc bo določilo štiri potnike na SP, v medcelinskih kvalifikacijah pa se za dve mesti na SP bori šest reprezentanc. Polfinalni obračuni v obeh delih kvalifikacij bodo na sporedu 26. marca, finalni pa 31. marca.

Najbolj izpostavljena reprezentanca dodatnih kvalifikacij Italija se bo v polfinalu najprej doma pomerila proti Severni Irski, drugi par na turnirju A je Wales – Bosna in Hercegovina. Finale bo gostil zmagovalec para med Walesom in BiH, je danes določil žreb na sedežu Mednarodne nogometne zveze Fife.

Na turnirju B sta para Ukrajina – Švedska in Poljska – Albanija, zmagovalec prvega bo gostil finale. Turčija – Romunija in Slovaška – Kosovo sta obračuna na turnirju C, finale pa bo gostil zmagovalec dvoboja Slovaška – Kosovo. Na turnirju D bosta tekmi Danska – Severna Makedonija in Češka – Irska. Zmagovalec slednje bo gostitelj finala pet dni kasneje. Iz lige narodov so si nastop v dodatnih kvalifikacijah priigrale Švedska, Severna Irska, Romunija in Severna Makedonija.

Znani so tudi pari medcelinskih kvalifikacij azijske, oceanske ter konfederacij Severne in Srednje ter Južne Amerike. V prvem polfinalu se bosta pomerili reprezentanci Nove Kaledonije in Jamajke, zmagovalec tega obračuna pa se bo za uvrstitev na SP pomeril z DR Kongom. Drugi polfinalni par je Bolivija – Surinam, zmagovalca pa čaka Irak, je določil današnji žreb.

Kdo si je nastop že zagotovil?

Doslej si je nastop na SP zagotovilo 42 reprezentanc. Iz Evrope so to Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Škotska, Španija in Švica, iz Oceanije pa Nova Zelandija.

Iz Azije so se na SP uvrstile reprezentance Avstralije, Irana, Japonske, Jordanije, Katarja, Savdske Arabije, Južne Koreje in Uzbekistana, iz Afrike pa Alžirija, Zelenortski otoki, Egipt, Gana, Slonokoščena obala, Maroko, Senegal, Južna Afrika in Tunizija.

Potnice na SP iz Južne Amerike so Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj, iz Srednje in Severne Amerike pa ZDA, Mehika in Kanada kot gostiteljice ter Haiti, Curacao in Panama.