Znani tekmeci Celjanov

Celjski nogometaši se bodo v dvoboju za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige dvakrat pomerili z igralci kosovske ekipe Drita. Tako je določil današnji žreb Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu. Prva tekma v Gjilanu je predvidena za 19. februar, povratna pa teden dni pozneje v Celju.

Žreb je določil pare dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige za ekipe, ki so se po ligaškem delu uvrstili med devetim in 24. mestom. Skupaj se je v izločilne boje tega tekmovanja uvrstilo 24 ekip iz dvajsetih držav, prvih osem iz ligaškega dela pa je neposredno napredovalo v osmino finala.

Celje si je kot 13. moštvo ligaškega dela zagotovilo status nosilca v današnjem žrebu, s tem pa prednost domačega igrišča na odločilni, povratni tekmi obračuna. Možna tekmeca »grofov« sta bila Drita in armenski Noah, ki sta v ligaškem delu zasedla 19. oziroma 20. mesto.

Celjani so tako dobili kosovskega prvaka, medtem ko se bo Noah pomeril z AZ Alkmaarjem. Uefa bo končni spored dvobojev za osmino finala potrdila do konca meseca.