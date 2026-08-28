Znani tekmeci Celjanov

Nogometaši Celja bodo prvič igrali v evropski ligi, na današnjem žrebu v Nyonu pa so izvedeli imena tekmecev. Pomerili se bodo z Olympiakosom (Grčija), Bayerjem iz Leverkusna (Nemčija), Salzburgom (Avstrija), Ferencvarosom (Madžarska), Omonio (Ciper), graškim Sturmom (Avstrija), NEC (Nizozemska) in Araratom (Armenija).

Slovenski nogometni prvaki bodo doma igrali z Olympiakosom, Salzburgom, Omonio in moštvom NEC iz Nijmegna, gostovali pa bodo pri Bayerju v Leverkusnu, Ferencvarosu v Budimpešti, Sturmu v Gradcu in vnovič Araratu v Jerevanu. Z armensko ekipo so se namreč Celjani dvakrat v tem mesecu pomerili že v kvalifikacijah za ligo prvakov: na tujem so izgubili z 1:2, na štadionu Z'dežele pa so zmagali z 2:0.

Prve tekme bodo na sporedu 16. in 17. septembra.