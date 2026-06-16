Znani tekmeci v kvalifikacijah za evropsko ligo

Nogometaši Aluminija se bodo v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko ligo pomerili z igralci Šerifa iz Tiraspola. Tako je določil današnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe v Nyonu.

Za Kidričane, slovenske pokalne prvake, bo to premiera v evropskih tekmovanjih. Aluminij bo prvič v zgodovini kluba igral v Evropi, potem ko je v minuli sezoni prvič osvojil pokalno lovoriko. Šerif je prav tako slavil v pokalu, v moldavskem prvenstvu pa je osvojil drugo mesto.

Prvo tekmo bodo varovanci trenerja Jure Arsića igrali 9. julija v Moldaviji, drugo pa teden dni pozneje v Ljudskem vrtu, saj štadion v Kidričevem ne ustreza standardom Uefe za evropska tekmovanja.

Pari drugega kroga kvalifikacij bodo znani jutri, ko bodo tekmece dobili tudi preostali slovenski predstavniki v Evropi. V primeru poraza bodo Kidričani evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Državni prvaki Celjani bodo evropsko pot začeli v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, tako v drugem kot v tretjem krogu pa bodo nosilci v paru.

Koper in Bravo bosta igrala v konferenčni ligi, oba bosta pot začela v drugem krogu kvalifikacij.