Začetni enajsterici: nad Dance tudi Vidovšek, Janža, Mlakar in Elšnik

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Stožicah odprla četrto tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji. Po uvodnih dveh zmagah je v petek izgubila na Finskem, njen drevišnji tekmec Danska pa je favorit skupine H, v kateri bo očitno štela vsaka tekma.

Dancem je doslej že spodrsnilo v Kazahstanu, v petek pa so nekoliko srečno prišli do zmage proti Severni Irski. Selektor Matjaž Kek in napadalec Benjamin Šeško sta že pred tekmo napovedala, da Slovenci po porazu na Finskem niso obupali in da bodo lovili euro do konca ciklusa.