  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Znano, zakaj ni igral Edin Džeko

»Vedno ostane nekaj grenkega priokusa, ko vodiš in prejmeš gol deset minut pred koncem,« je po tekmi s Kanado ocenil selektor BiH Sergej Barbarez.
Navijači Bosne in Hercegovine so preplavili tudi Sarajevo. FOTO: Amel Emrić/Reuters
Galerija
Navijači Bosne in Hercegovine so preplavili tudi Sarajevo. FOTO: Amel Emrić/Reuters
F. T.
13. 6. 2026 | 07:50
13. 6. 2026 | 09:10
3:46
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nogometaši Bosne in Hercegovine so svetovno prvenstvo odprli z remijem proti Kanadi, selektor Sergej Barbarez pa je po tekmi poudaril, da je bil izid 1:1 realen. Zmaji so bili sicer blizu zmagi, saj so vodili še deset minut pred koncem, toda Barbarez je bil po dvoboju predvsem zadovoljen z izkupičkom in odzivom svojih igralcev.

image_alt
Glavna kandidata Španija in Francija, kako kaže Hrvaški in BiH? (VIDEO)

»Vedno ostane nekaj grenkega priokusa, ko vodiš in prejmeš gol deset minut pred koncem. Fantje so bili razočarani, moral sem jih dvigniti. Toda treba je biti realen – imeli smo tudi nekaj sreče, zato je 1:1 realen rezultat. Za nas je to dobra točka za nadaljevanje tekmovanja,« je po tekmi dejal Barbarez.

Naslednja izziva Švica in Katar

Bosna in Hercegovina je proti močni Kanadi osvojila točko, ki ji lahko v nadaljevanju skupinskega dela še veliko pomeni. »Ne moremo po prvi tekmi že računati, kaj nam bo zadostovalo, toda ta izid nam zagotovo odpira vrata proti izločilnim bojem. Naslednji tekmi proti Švici in Katarju moramo poskusiti dobiti, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je dodal selektor.

Takole se je veselil gola Jovo Lukić. FOTO: Cole Burston/AFP
Takole se je veselil gola Jovo Lukić. FOTO: Cole Burston/AFP

Barbarez je poudaril, da so njegovi igralci proti tekmecu, ki se je po njegovih besedah več kot dve leti pripravljal na svetovno prvenstvo, porabili zadnje atome moči. »Kanada je vrhunska ekipa. Seveda nam je v igralnem delu nekaj manjkalo, predvsem ravnotežja, toda to je turnir, igra se za točke. In mi smo si s tem remijem odprli vsa vrata. To je bil cilj,« je dejal.

image_alt
Zmago ZDA videli številni zvezdniki, oglasil se je tudi Trump

Posebno poglavje dvoboja je bil Jovo Lukić, ki je dosegel prvi gol Bosne in Hercegovine na svetovnem prvenstvu. »Vsak fant ima svojo nalogo. Vseh 27 igralcev, ki so tukaj, ima svoj razlog, zakaj so del ekipe. Lepo je, ko ti igralec to vrne na igrišču. Jovu je gol pomemben, ker je napadalec in od tega živi,« je povedal Barbarez.

Edin Džeko ni dobil priložnosti za igro. FOTO: Kevin Sousa/Reuters
Edin Džeko ni dobil priložnosti za igro. FOTO: Kevin Sousa/Reuters

Selektor je pojasnil tudi nekatere taktične odločitve. V začetno enajsterico je uvrstil Memića, saj je želel več varnosti in defenzivne energije kot s Kerimom Alajbegovićem. »Kerim je povsem drugačen igralec v napadalnem delu. Če ga preveč obremenimo z obrambnimi nalogami, ga potem v igri naprej ni. Seveda si pri 18 letih želi igrati vsako minuto, toda naša naloga je, da izberemo tisto, kar je najboljše za ekipo,« je dejal Barbarez.

Selektor Sergej Barbarez je takole nagovoril reprezentante BiH. FOTO: Kevin Sousa/Reuters
Selektor Sergej Barbarez je takole nagovoril reprezentante BiH. FOTO: Kevin Sousa/Reuters

Kapetan Edin Džeko zaradi poškodbe ni zaigral. Po Barbarezovih besedah je bil pripravljen za zadnjih deset minut in bi moral vstopiti v igro, toda načrte je spremenila poškodba Seada Kolašinca. Selektor upa, da bo Džeko nared za naslednjo tekmo proti Švici in da bo lahko pomagal vsaj v določenem delu dvoboja.

image_alt
Zakaj na SP še žoga potrebuje elektriko, kaj imajo od tega gledalci?

Džeko se je po tekmi oglasil na družbenih omrežjih. »Gremo naprej,« je kratko sporočil kapetan zmajev, ki je zaradi poškodbe že izpustil pripravljalni tekmi proti Severni Makedoniji in Panami ter nato še uvodni obračun s Kanado. Bosno in Hercegovino naslednja tekma čaka v četrtek ob 21. uri, ko se bo pomerila s Švico.

Premium
Novice  |  Znanoteh
Uspehi

Izjemen dosežek slovenskega podjetja Cosylab pri zdravljenju raka

V sodelovanju s kliniko Mayo, najboljšo bolnišnico na svetu, so razvili prvi lastni klinični produkt PlanOne, ki že ima odobritev FDA.
Pija Kapitanovič 12. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Državne proslave

Jelko Kacin se vrača

Vlada je s sklepom preoblikovala Koordinacijski odbor za državne proslave, za predsednika pa imenovala Jelka Kacina.
12. 6. 2026 | 15:15
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Slovenija in Izrael

In če pride na obisk? Ga bo policija aretirala?

Obrat v zunanji politiki Slovenije je velik. Ko bodo znane umazane podrobnosti, se lahko izkaže, da je obrat velikanski.
Ali Žerdin 12. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
VideoWall
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Izzivi v energetiki

Omrežje na robu zmogljivosti, izpadi elektrike so realna možnost

Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Feri Lainšček: Otroci so prvič manj inteligentni od staršev

Sogovornik vidi umetno inteligenco kot močno orodje za analizo, a poudarja, da pri resnični ustvarjalnosti še zdaleč ne dosega človeka.
12. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Viceguverner Pahor: Doma imejte gotovino vsaj za mesec dni

Kaj se bo za Slovence spremenilo zaradi digitalnega evra, zakaj gotovina ostaja pomembna in kako centralni bankirji gledajo na kripto.
Pija Kapitanovič 11. 6. 2026 | 18:05
Preberite več

Več iz teme

Bosna in HercegovinaSP 2026svetovno prvenstvo v nogometuEdin Džeko

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Vzpon na italijanski Gran Paradiso usoden za tri alpiniste

Po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa ob prvih poročilih še ni bilo znano.
13. 6. 2026 | 09:54
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
ZDA

Trumpov 80. rojstni dan: velika arena pred Belo hišo in dvoboji UFC

Svoje praznovanje bo, podobno kot že lani, združil z 250-letnico ZDA in dnem zastave.
13. 6. 2026 | 09:44
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Slovenija brez prave obrambe

Predstojnica katedre za obramboslovje na FDV dr. Jelena Juvan upravičeno vprašuje: Obramba, kdo bo tebe ljubil?
13. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Avto ponoči na dolenjski avtocesti trčil v konja

V nesreči je bila poškodovana ena oseba, eden od konj, ki sta zašla na avtocesto, je poginil.
13. 6. 2026 | 08:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Infantino razburil z izjavo, dobil bo klic italijanskega ministra

»Morda bi se Italija uvrstila na svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami. Lahko pa gremo tudi do 228 reprezentanc,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.
13. 6. 2026 | 08:25
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Slovenija brez prave obrambe

Predstojnica katedre za obramboslovje na FDV dr. Jelena Juvan upravičeno vprašuje: Obramba, kdo bo tebe ljubil?
13. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Avto ponoči na dolenjski avtocesti trčil v konja

V nesreči je bila poškodovana ena oseba, eden od konj, ki sta zašla na avtocesto, je poginil.
13. 6. 2026 | 08:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Infantino razburil z izjavo, dobil bo klic italijanskega ministra

»Morda bi se Italija uvrstila na svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami. Lahko pa gremo tudi do 228 reprezentanc,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.
13. 6. 2026 | 08:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
DONOSNO

Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
Preberite več
Promo
Razno
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo