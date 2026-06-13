Znano, zakaj ni igral Edin Džeko

Nogometaši Bosne in Hercegovine so svetovno prvenstvo odprli z remijem proti Kanadi, selektor Sergej Barbarez pa je po tekmi poudaril, da je bil izid 1:1 realen. Zmaji so bili sicer blizu zmagi, saj so vodili še deset minut pred koncem, toda Barbarez je bil po dvoboju predvsem zadovoljen z izkupičkom in odzivom svojih igralcev.

»Vedno ostane nekaj grenkega priokusa, ko vodiš in prejmeš gol deset minut pred koncem. Fantje so bili razočarani, moral sem jih dvigniti. Toda treba je biti realen – imeli smo tudi nekaj sreče, zato je 1:1 realen rezultat. Za nas je to dobra točka za nadaljevanje tekmovanja,« je po tekmi dejal Barbarez.

Naslednja izziva Švica in Katar

Bosna in Hercegovina je proti močni Kanadi osvojila točko, ki ji lahko v nadaljevanju skupinskega dela še veliko pomeni. »Ne moremo po prvi tekmi že računati, kaj nam bo zadostovalo, toda ta izid nam zagotovo odpira vrata proti izločilnim bojem. Naslednji tekmi proti Švici in Katarju moramo poskusiti dobiti, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je dodal selektor.

Takole se je veselil gola Jovo Lukić. FOTO: Cole Burston/AFP

Barbarez je poudaril, da so njegovi igralci proti tekmecu, ki se je po njegovih besedah več kot dve leti pripravljal na svetovno prvenstvo, porabili zadnje atome moči. »Kanada je vrhunska ekipa. Seveda nam je v igralnem delu nekaj manjkalo, predvsem ravnotežja, toda to je turnir, igra se za točke. In mi smo si s tem remijem odprli vsa vrata. To je bil cilj,« je dejal.

Posebno poglavje dvoboja je bil Jovo Lukić, ki je dosegel prvi gol Bosne in Hercegovine na svetovnem prvenstvu. »Vsak fant ima svojo nalogo. Vseh 27 igralcev, ki so tukaj, ima svoj razlog, zakaj so del ekipe. Lepo je, ko ti igralec to vrne na igrišču. Jovu je gol pomemben, ker je napadalec in od tega živi,« je povedal Barbarez.

Edin Džeko ni dobil priložnosti za igro. FOTO: Kevin Sousa/Reuters

Selektor je pojasnil tudi nekatere taktične odločitve. V začetno enajsterico je uvrstil Memića, saj je želel več varnosti in defenzivne energije kot s Kerimom Alajbegovićem. »Kerim je povsem drugačen igralec v napadalnem delu. Če ga preveč obremenimo z obrambnimi nalogami, ga potem v igri naprej ni. Seveda si pri 18 letih želi igrati vsako minuto, toda naša naloga je, da izberemo tisto, kar je najboljše za ekipo,« je dejal Barbarez.

Selektor Sergej Barbarez je takole nagovoril reprezentante BiH. FOTO: Kevin Sousa/Reuters

Kapetan Edin Džeko zaradi poškodbe ni zaigral. Po Barbarezovih besedah je bil pripravljen za zadnjih deset minut in bi moral vstopiti v igro, toda načrte je spremenila poškodba Seada Kolašinca. Selektor upa, da bo Džeko nared za naslednjo tekmo proti Švici in da bo lahko pomagal vsaj v določenem delu dvoboja.

Džeko se je po tekmi oglasil na družbenih omrežjih. »Gremo naprej,« je kratko sporočil kapetan zmajev, ki je zaradi poškodbe že izpustil pripravljalni tekmi proti Severni Makedoniji in Panami ter nato še uvodni obračun s Kanado. Bosno in Hercegovino naslednja tekma čaka v četrtek ob 21. uri, ko se bo pomerila s Švico.