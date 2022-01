Znova črni oblaki nad Barcelono

Barceloni nič ne gre po željah. Včerajšnji dan je začela s košarico za Ousmaneja Dembeleja, končala pa s porazom v osmini finala kraljevega pokala v Bilbau. Baski so bili po polfinalni zmagi v superpokalu še drugič v tednu dni boljši in so slavili v podaljšku s 3:2 (Inker Muniain 2., 105.; Inigo Martinez; Ferran Torres 20, Pedri 90.). Veliki Barcelonin tekmec Real je bil v podaljšku boljši od Elcheja z 2:1 (Isco 108., Eden Hazard 115.; Gonzalo Verdu 103.)

A to še ni bilo vse. Francozu se je trener Xavi Hernandez odrekel, ker se v 48 urah ni odzval o tem, ali bo podaljšal pogodbo, ki velja do konca sezone, ko bo tudi prost in brez odškodnine. Katalonski klub je nogometašu zato sporočil, da si do 31. t. m. lahko poišče novega delodajalca. Užaljeni Dembele se je že odzval s čustvenim in uporniškim zapisom.

»Štiri leta sem bil žrtev govoric, o meni so bile izrečene sramotne laži, zato, da mi škodijo. Nisem odgovarjal, zdaj pa je dovolj. Odgovarjal bom brez kakršnega koli izsiljevanja, odpuščam vse, ki menijo, da nisem predan športnemu projektu, še vedno imam pogodbo in sem povsem osredotočen ter na razpolago svojemu trenerju. Nisem človek, ki se bo pustil izsiljevati,« je 24-letnik zabelil že tako slab dan Barcelone nekdanji napadalec dortmundske Borussie. Zanj je Barcelona pred štirimi leti plačala kar 120 milijonov evrov odškodnine.