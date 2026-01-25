Zoran Janković ni imel vpliva na delovanje, nima ga in ne bo ga imel

»Ne pride v poštev, mi igramo,« je iz Španije sporočil direktor NK Olimpija Igor Barišić in razkril, da je ostalo le pri grožnji o stavki Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije (Spins) konec tedna, s čimer bi bilo uvodno, 19. kolo drugega dela prvenstva preloženo. V soboto bo v Stožicah gostovala Mura.

Zeleno-beli so daleč od oči, a ne tudi od srca navijačev, včeraj končali priprave v Kataloniji v Torremironi ob znanem letovišču Loret de Mar. Jutri bodo že v Stožicah v službi prve tekme v letu 2026, v katerem je na dosegu rok le pokalna lovorika. Evropska vozovnica je dosegljiva tudi skozi prvenstvo, drugo polovico bodo Ljubljančani začeli šele s petega mesta in s kar 18 točkami zaostanka za Celjani ter šestimi za Mariborom in Koprom. Pred Olimpijo je še Bravo.