Zoran Zeljković: Naredili smo toliko napak, da bi bil poraz lahko še višji

Po drugem porazu Celja v evropski ligi ni bilo treba izumljati tople vode, Omonia je bila boljša, učinkovita in taktično bolj dovršena. »Trener nam je vse povedal, kako bodo igrali in vedeli smo, kakšna tekma nas čaka. Taktično odlično smo se pripravili,« je ta Šport TV priznal gostujoči strelec Muamer Tanković.

Mark Zabukovnik je bil v zvezni vrsti zanesljiv. FOTO: Blaž Samec/Delo

Celjani so bili z žogo v nogah močni, toda ta premoč ni prinesla nič dobrega. »Ko smo imeli žogo in bili blizu vrat, nismo bili dovolj natančni. Res smo bili vseskozi blizu, že v prvem polčasu smo imeli žogo pod nadzorom, manjkala je zadnja podaja, zadnji 'dribling', zadnje preigravanje,« je videl tekmo s Pape Danielom »gospodar« v zvezni vrsti Mark Zabukovnik in je dopolnil pogled na 90 minut slovensko-ciprskega dvoboja prvakov. »Tekma je bila zahtevna, kljub porazu sem imel občutek, da bi lahko dosegli več. Tekmeci so prelahko prihajali do priložnosti in zabijali lahke gole,« je povedal in dodal: »Še dobro, da se težke tekme vrstijo ena za drugo. Za nas najpomembnejša je že v nedeljo proti Mariboru.«

Za Poljakom Lukaszom Bejgerjem ni najbolj posrečna tekma. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Nezanesljivo branjenje je bilo usodno za slovenske prvake, česar ni skrival niti branilec Žan Žužek. »Vse gole smo prejeli po napakah. Po izgubljenih žogah se nismo pravilno odzvali, zato smo bili kaznovani. Imel sem občutek, da smo bili z žogo v nogah solidni in smo si pripravili nekaj obetavnih priložnosti, toda to je tekmovanje višje ravni. Zato moramo pokazati več in tudi od sebe zahtevati več,« je bil iskren Žužek.

Zoran Zeljković je pogrešal kakovostne odločitve. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

V trenerjevi oceni ni bilo opravičevanja. Zoran Zeljković je priznal, da je bil poraz zaslužen. »Naredili smo toliko napak, da smo lahko še zadovoljni z izidom. Bile so osnovnošolske in normalno je, da te tekmec kaznuje,« se je zavedal, zakaj je šlo vse narobe, in potegnil črto čez tekmo in s pogledom naprej: »Z igro smo prišli do zadnje tretjine, z viškom ali z igro ena na ena. Ampak takrat bi morali imeti kakovostne odločitve. Smo v ritmu napornih tekem, ampak to smo si želeli, zato to ne sme biti izgovor. Čim bolj se moramo pripraviti za naslednjo tekmo,« je posredno razkril, da se nedeljskemu štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu vendarle ni bilo moč izogniti v taktični pripravi za evropsko tekmo.

Gostujoči trener Henning Berg je izpostavil odlično pripravo za tekmo. »Zelo smo zadovoljni z zmago. Bili smo boljši, zato smo zasluženo zmagali. Konkretni smo bili v napadu, v obrambi pa smo opravili odlično moštveno delo. Seveda smo se pripravljali na Celje, pogledali tudi njegove pretekle predstave. Videl sem gol, ki ga je Slovan dosegel proti Celju. Seveda smo prilagodili našo igro, bili v določenih situacijah nepsoredni, v drugih tudi bolj potrpežljivi. Po dveh tekmah, dve zmagi. Lahko smo veseli,« ni skrival veselja 57-letni Norvežan.