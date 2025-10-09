Zoran Zeljković se vrača na Bonifiko

Zoran Zeljković je postal novi glavni trener slovenskega nogometnega prvoligaša Kopra, so pri klubu z Obale danes potrdili na omrežju Facebook. Zeljković je dogovor s Koprom sklenil do konca naslednje sezone.

»Koper je že nekaj časa moj novi dom. Povsod je lepo, a doma je najlepše. Mislim, da dobro poznam ekipo, vem česa je sposobna. Ne bo lahko, ampak cilj, uvrstitev v evropske kvalifikacije, se mi zdi realen in dosegljiv,« je za spletno stran Kopra ocenil Zeljković.

Petinštiridesetletni nekdanji igralec Livarja, Ljubljane, Domžal, Interblocka, Olimpije, Krke in Brava je bil že trener Kopra, in sicer v letih od 2021 do 2023. Kot glavni trener je vodil tudi ljubljansko Olimpijo ter latvijsko Audo.

Na koprski klopi je zapolnil vrzel, potem ko so se Kopru razšli z ljubljanskim nogometnim strokovnjakom Slavišo Stojanovićem. Koper je po 11 krogih s 17 točkami na četrtem mestu prvenstvene lestvice. Prva je celjska zasedba z 31 točkami, sledita ji Maribor z 20 in Bravo z 18.