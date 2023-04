Žorž je bil pravi sin burje, hitrejši tudi od nogometa

Dalmatinec iz Splita je kot meteor padel v slovenski nogomet, s svojim temperamentnim značajem pa je povzročal sive lase soigralcem, tekmecem, trenerjem, navijačem in šefom klubov. Ko je prišel v našo deželo, je štel 21 let, vsi so opazili njegovo izjemno nadarjenost, a so hkrati obupavali zaradi njegovega nešportnega življenja. Kljub temu je prepričljivo vodil napad ajdovskega Primorja, ki je tedaj po mnenju mnogih igralo najlepši nogomet na sončni strani Alp.

Romano Obilinović, od mladih let bolj znan kot Žorž, pozneje pa se ga je prijel še vzdevek Amigo, saj tako redno nagovori svoje sogovornike in tudi naključne mimoidoče, je prvo sezono v Sloveniji preživel pri sežanskem Taboru. »Bil sem še na poti uveljavljanja, v splitskem Hajduku v ostri konkurenci nisem mogel priti v člansko moštvo, zato se je zdela odločitev za slovenski nogomet logična. Predsednik Primorja Dušan Črnigoj in tehnični vodja moštva Miran Lulik sta se zavzela za moj prestop iz Sežane, kar je zame pomenilo velik korak naprej. Bil sem zelo motiviran za dokazovanje,« pravi Žorž, ki se je hitro privadil na vlogo krilnega napadalca med rdeče-črnimi.