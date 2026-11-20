Dve marčevski tekmi bosta odločili, ali bo slovenska nogometna reprezentanca prvič zaigrala v najvišjem razredu lige narodov. Njen tekmec v dodatnih kvalifikacijah je Wales, je določil žreb na sedežu Uefe v Nyonu. Slovenija bo dvoboj začela doma in ga končala v gosteh.

Moštvo Boštjana Cesarja si je dodatni tekmi priigralo z drugim mestom v skupini B1. Slovenija je v šestih tekmah zbrala 11 točk, edini poraz pa doživela na gostovanju v Švici. S Švicarji, ki so se kot zmagovalci skupine neposredno uvrstili v ligo A, je v Mariboru igrala 0:0, drugo mesto pa potrdila z zmago s 3:0 proti Severni Makedoniji v Skopju.

Dodatne kvalifikacije bodo na sporedu med 25. in 30. marcem 2027. O napredovanju bo odločal seštevek golov z obeh tekem. Če bo po rednem delu povratne tekme izenačen, sledijo podaljški in po potrebi enajstmetrovke. Zmagovalec bo v ligi A nastopil jeseni 2028, ko se bo najvišji razred razširil s 16 na 18 reprezentanc.