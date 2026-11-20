Dve marčevski tekmi bosta odločili, ali bo slovenska nogometna reprezentanca prvič zaigrala v najvišjem razredu lige narodov. Njen tekmec v dodatnih kvalifikacijah je Wales, je določil žreb na sedežu Uefe v Nyonu. Slovenija bo dvoboj začela doma in ga končala v gosteh.
Moštvo Boštjana Cesarja si je dodatni tekmi priigralo z drugim mestom v skupini B1. Slovenija je v šestih tekmah zbrala 11 točk, edini poraz pa doživela na gostovanju v Švici. S Švicarji, ki so se kot zmagovalci skupine neposredno uvrstili v ligo A, je v Mariboru igrala 0:0, drugo mesto pa potrdila z zmago s 3:0 proti Severni Makedoniji v Skopju.
Dodatne kvalifikacije bodo na sporedu med 25. in 30. marcem 2027. O napredovanju bo odločal seštevek golov z obeh tekem. Če bo po rednem delu povratne tekme izenačen, sledijo podaljški in po potrebi enajstmetrovke. Zmagovalec bo v ligi A nastopil jeseni 2028, ko se bo najvišji razred razširil s 16 na 18 reprezentanc.
|Podatek
|Wales
|Edina tekma s Slovenijo
|0:0 v Swanseaju leta 2005. Današnji selektor Boštjan Cesar je odigral vseh 90 minut.
|Liga narodov 2026/27
|Zadnji v skupini A4 s tremi točkami. Edino zmago je dosegel proti Norveški (2:1) v Cardiffu.
|Zadnji veliki turnir
|SP 2022 v Katarju, prvi nastop na mundialu po 64 letih.
|Največji uspeh na EP
|Polfinale leta 2016, v katerem je z 0:2 izgubil proti Portugalski.
|Dvakrat usodne enajstmetrovke
|Proti Poljski v boju za EP 2024 in proti Bosni in Hercegovini v boju za SP 2026.
|Prvo ime napada
|Harry Wilson (Leeds United), najboljši igralec Fulhama v sezoni 2025/26.
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