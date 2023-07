Olimpija, Maribor in Celje dobili morebitne naslednje tekmece

Nogometaši ljubljanske Olimpije se bodo v primeru zmage nad bolgarskim Ludogorcem v drugem kolu kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del lige prvakov v tretjem pomerili z zmagovalcem dvoboja med litovskim Žalgirisom iz Kaunasa in turškim Galatasarayem iz Istanbula, je določil današnji žreb na sedežu Evropske zveze (Uefa) v Nyonu.

Olimpijo, ki je bila v prvem kolu boljša od latvijske Valmiere, najprej čakata zahtevna obračuna proti Ludogorcu. Prva tekma bo v sredo (20.45) v Bolgariji, povratna 1. avgusta v Sloveniji. Termina prvih tekem 3. kroga kola prvakov sta 8. in 9., povratnih pa 15. avgusta.

Olimpija bi v primeru poraza proti bolgarskem Ludogorcu svojo mednarodno potovanje nadaljevala v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo. V primeru poraza proti bolgarskemu prvaku bo njihov tekmec v drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini hrvaški Dinamo iz Zagreba ali kazahstanska Astana, seveda poraženec iz tega dvoboja, v katerem pripada vloga favorita Dinamu. Termina tekem 3. kroga kvalifikacij evropske lige sta 10. in 17. avgust.

Morebitna tekmeca dobila tudi Celje in Maribor

Po današnjem žrebu na sedežu Uefe v Nyonu sta znana tudi morebitna tekmeca Maribora in Celja v tretjem krogu konferenčne lige. Oba slovenska kluba morata najprej premagati svoja tekmeca v drugem krogu, mariborska zasedba se bo pomerila z luksemburškim Differdangejem, celjska pa s portugalsko Vitorio Guimaraes.

Maribor bi se v primeru zmage pomeril z zmagovalcem turško-moldavskega dvoboja Fenerbahče – Zimbru, Celje pa z boljšim iz malteško-beloruskega obračuna Balzan – Neman Grodno. Prvi tekmi 2. kroga bosta 27. julija, povratni 3. avgusta, medtem ko sta termina tekem 3. kroga konferenčne lige 10. in 17. avgust. Majici Fenerbahčeja, katerega član je bil do letošnjega junija tudi Miha Zajc, sta v prestopnem roku oblekla tudi Edin Džeko in Dušan Tadić.