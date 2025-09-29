Žreb ponagajal zadnjima prvakoma in tudi Mariboru

Nogometna zveza Slovenije izžrebala pare šestnajstine finala pokala NZS. Branilec pokalnega naslova in krepko vodilni prvoligaš Celje je za tekmeca dobil nižjeligaša Makole in bo pri njem gostoval konec oktobra, ko bodo na vrsti tekme tega kroga. Že v osmini finala pa je njegov potencialni tekmec državni prvak Olimpija. Če bo prišlo do derbija med zadnjima dvema prvakoma, pa se jima v četrtfinalu obeta dvoboj z Mariborom, ki ima lažji razpored.

Žreb je tokrat namreč potekal nekoliko drugače, saj so na žrebu določili potencialne tekmece za vsako ekipo do finala. Tako so izmenično izžrebali pare na levi in desni strani. Na levi, kjer je tudi Celje, so še štirje prvoligaši, ki se lahko med seboj srečajo še pred finalom, je poročala STA.

Že v osmini finala se lahko srečata Celje in Olimpija, ki je za tekmeca dobila Šenčur, potencialni prvoligaški obračun osmine finala se lahko zgodi tudi med Radomljami in Primorjem, a bosta morala ta dva najprej izločiti drugoligaša Beltince oziroma sežanski Tabor.

Na desni strani žreba so le trije prvoligaši, in sicer Aluminij, ki ga čakajo Žiri, Bravo, ki bo gostoval v Vipavi, in Mura, ki jo čaka Dravinja. Nobeden od teh treh prvoligašev pa se ne more srečati pred četrtfinalom. Od prvoligašev sta v fazi, ki je potekala pod okriljem medobčinskih nogometnih zvez, izpadla Koper in Domžale.

Pari šestnajstine finala:

Leva polovica:

Šenčur – Olimpija

Makole – Celje

Brinje Grosuplje – Maribor

Stojnci – Bistrica

Beltinci – Radomlje

Tabor Sežana – Primorje

Tromejnik – Jadran Dekani

Malečnik – Kamnik

Desna polovica:

Žiri – Aluminij

Polana – Zavrč

Odranci – Fužinar Ravne

Rače – Krka

Vipava – Bravo

Ljutomer – Rudar Velenje

Dravinja – Mura

Škofja Loka – Nafta