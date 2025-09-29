  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Žreb ponagajal zadnjima prvakoma in tudi Mariboru

    Že v osmini finala pokala NZS se lahko srečata Celje in Olimpija. V tem primeru bo zmagovalec v četrtfinalu verjetno igral z Mariborom.
    Celjane čaka težko delo pri branjenju pokalne lovorike. FOTO: Blaž Samec
    Celjane čaka težko delo pri branjenju pokalne lovorike. FOTO: Blaž Samec
    P. Z.
    29. 9. 2025 | 21:08
    29. 9. 2025 | 21:37
    2:48
    Nogometna zveza Slovenije izžrebala pare šestnajstine finala pokala NZS. Branilec pokalnega naslova in krepko vodilni prvoligaš Celje je za tekmeca dobil nižjeligaša Makole in bo pri njem gostoval konec oktobra, ko bodo na vrsti tekme tega kroga. Že v osmini finala pa je njegov potencialni tekmec državni prvak Olimpija. Če bo prišlo do derbija med zadnjima dvema prvakoma, pa se jima v četrtfinalu obeta dvoboj z Mariborom, ki ima lažji razpored.

    Žreb je tokrat namreč potekal nekoliko drugače, saj so na žrebu določili potencialne tekmece za vsako ekipo do finala. Tako so izmenično izžrebali pare na levi in desni strani. Na levi, kjer je tudi Celje, so še štirje prvoligaši, ki se lahko med seboj srečajo še pred finalom, je poročala STA.

    Že v osmini finala se lahko srečata Celje in Olimpija, ki je za tekmeca dobila Šenčur, potencialni prvoligaški obračun osmine finala se lahko zgodi tudi med Radomljami in Primorjem, a bosta morala ta dva najprej izločiti drugoligaša Beltince oziroma sežanski Tabor.

    Na desni strani žreba so le trije prvoligaši, in sicer Aluminij, ki ga čakajo Žiri, Bravo, ki bo gostoval v Vipavi, in Mura, ki jo čaka Dravinja. Nobeden od teh treh prvoligašev pa se ne more srečati pred četrtfinalom. Od prvoligašev sta v fazi, ki je potekala pod okriljem medobčinskih nogometnih zvez, izpadla Koper in Domžale.

    Pari šestnajstine finala:

    Leva polovica:

    Šenčur – Olimpija

    Makole – Celje

    Brinje Grosuplje – Maribor

    Stojnci – Bistrica

    Beltinci – Radomlje

    Tabor Sežana – Primorje

    Tromejnik – Jadran Dekani

    Malečnik – Kamnik

    Desna polovica:

    Žiri – Aluminij

    Polana – Zavrč

    Odranci – Fužinar Ravne

    Rače – Krka

    Vipava – Bravo

    Ljutomer – Rudar Velenje

    Dravinja – Mura

    Škofja Loka – Nafta

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Tuji vlagatelji obrnili hrbet slovenskim trenerjem

    Lestvica 1. SNL po 10. kolih razkriva dve »pomoti«: daleč pred vsemi je Celje, za rep »petih velikih« pa se drži Aluminij.
    Gorazd Nejedly 29. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Adžun Ilidžali ve, kje najti vijoličnega Alberta Riero

    V 10. kolu 1. SNL vodilni v štajerskem derbiju z močnejšim ritmom treninga s 3:0 premagali Mariborčane. Vijolični krizi ni videti konca.
    Gorazd Nejedly 28. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Olimpiji točke v Prekmurju, Bravo tik pod vrhom

    V 10. kolu 1. SNL v štajerskem derbiju zanesljiva zmaga vodilnega moštva. Bravo odpravil Koprčane za skok na 2. mesto, zmaji zmagali v Murski Soboti.
    27. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Štajerski derbi: Celjani ne vedo, kaj jih čaka, Mariborčani pa tudi ne

    V 10. kolu 1. SNL vijolični iz kaosa po odhodu Radomirja Đalovića z v. d. trenerjem Radovanom Karanovićem. V Fazaneriji drugi debi Federica Bessoneja
    27. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Đalović zapustil Ljudski vrt, Karanović spet gasilec

    Benjamin Tetteh in Omar Rekik sta se na treningu stepla, pri tem jo je skupil trener Radomir Đalović, ki je dosegel prekinitev pogodbe.
    Gorazd Nejedly 25. 9. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Zoran Zeljković: Ko si enkrat trener, se moraš znati prilagajati okolju

    Nekdanji nogometaš, zdaj trener, ima za seboj pestro pot, ki ta čas miruje. Ponosen na prijatelja Milivoja Novakovića. Rad ima igro z žogo v nogah in posestjo.
    Gorazd Nejedly 23. 9. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nova metla

    Mura odstavila trenerja in vrnila domačega strokovnjaka

    Soboški nogometni prvoligaš je odstavil Ivana Kurtušića in za trenerja izbral Darjana Slavica, ki je v minuli sezoni vodil Radomlje.
    23. 9. 2025 | 14:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tretji trener

    Argentinec iz La Masie bi v Rierovem slogu prebudil Olimpijo

    Nizozemec Erwina van de Loiij že bivši, novi trener slovenskih nogometnih prvakov pa je Federico Bessone Luna, ki je doslej vodil andorski klub Santa Coloma.
    Gorazd Nejedly 22. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Velika tekmeca

    Olimpija že diha za ovratnik Mariboru

    Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije je ljubljanski klub zaradi neprimernega in nešportnega vedenja navijačev proti Bravu kaznoval s 1500 evri.
    23. 9. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tretji trener

    Olimpija ima novega, namesto Nizozemca Argentinec

    Erwin van de Looij ni več trener Olimpije, novi je Federico Luna in je bil vzgojen v znameniti Barcelonini akademiji La Masia.
    22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Celje po 0:2 potrebovalo devet minut za zmago, Bravo še poglobil krizo Olimpije

    Uvod v 9. krog je pripadel Mariboru, ki je zmagal v Kidričevem. Olimpija povedla, nato pa izgubila proti Bravu z 1:2. Celje je v Ajdovščini še okrepilo vodstvo.
    21. 9. 2025 | 22:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Se obeta referendum? Kaj je na področju zdravstva še mogoče do konca mandata

    Aleš Primc pri dobri polovici podpisov, a ne dvomi, da mu bo uspelo. Kaj to pomeni za zdravstvo.
    Barbara Eržen 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Zakaj kapital sam po sebi ni dovolj za globalni preboj

    Kaj se lahko naučimo iz zgodb podjetij, ki so z inovativnimi idejami prišli do poslovnega uspeha tudi v tujini?
    
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Pokal NZSPokal Pivovarna UnionNK CeljeNK OlimpijaNK MariboržrebNZSPrva liga Telemach

    Novice  |  Svet
    Načrt v dvajsetih točkah

    Trump za večni mir na Bližnjem vzhodu

    Izpustitev talcev in demilitarizacija Gaze kot prva pogoja za vzpostavitev miroljubne palestinske oblasti.
    Barbara Kramžar 29. 9. 2025 | 21:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pokal NZS

    Žreb ponagajal zadnjima prvakoma in tudi Mariboru

    Že v osmini finala pokala NZS se lahko srečata Celje in Olimpija. V tem primeru bo zmagovalec v četrtfinalu verjetno igral z Mariborom.
    29. 9. 2025 | 21:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več

