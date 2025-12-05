  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Vse o spektaklu: danes žreb mundiala, med zvezdami tudi Trump

    Kennedy Center v Washingtonu je prizorišče žreba skupin svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.
    Predsednik Fife Gianni Infantino (desno) in ameriški predsednik Donald Trump bosta sodelovala tudi med žrebom skupin SP 2026. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Predsednik Fife Gianni Infantino (desno) in ameriški predsednik Donald Trump bosta sodelovala tudi med žrebom skupin SP 2026. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    F. T.
    5. 12. 2025 | 05:30
    4:59
    A+A-

    Petek prinaša eno od najtežje pričakovanih postaj na poti do največjega športnega dogodka leta 2026. Žreb za svetovno prvenstvo v nogometu bo namreč danes ob 18. uri v ZDA, in bo začrtal skupinski del prvega mundiala v zgodovini z 48 reprezentancami. Prireditev v Washingtonu bo določila vseh 12 skupin in navijačem pokazala, kako bo videti razširjeni format turnirja v ZDA, Mehiki in Kanadi. Poleg žreba bo Fifa premierno podelila tudi t. i. Fifa peace prize (Fifina nagrada za mir), prejel pa naj bi jo ameriški predsednik Donald Trump, ki mu jo bo izročil predsednik Fife Gianni Infantino.

    12 skupin s po štirimi ekipami

    Žreb bo 48 reprezentanc razdelil v 12 skupin s po štirimi ekipami – tako že uvrščene kot tiste, ki jih čakajo dodatne kvalifikacije. Pri razvrščanju v štiri bobne je Fifa uporabila najnovejšo lestvico reprezentanc. Iz vsakega bobna bo v vsako skupino potegnila po eno ekipo.

    Trije prireditelji turnirja – Kanada, Mehika in ZDA – imajo zagotovljeno mesto v prvem bobnu. V njem je še devet najbolje uvrščenih ekip z lestvice Fife. Preostali bobni so oblikovani po istem kriteriju, pri čemer so najslabše uvrščene reprezentance v 4. bobnu. Vsako od 12 skupin tako sestavlja po ena ekipa iz vsakega bobna.

    Fifa je pritegnila več nekdanjih asov (takole govori Brazilec Dunga) v Kennedy Center v Washingtonu že dan pred žrebom. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Fifa je pritegnila več nekdanjih asov (takole govori Brazilec Dunga) v Kennedy Center v Washingtonu že dan pred žrebom. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

    Po pravilih Fife v isti skupini ne sme biti več kot ena ekipa iz iste konfederacije, razen pri Evropi: vsaka skupina mora imeti vsaj eno, lahko pa največ dve evropski reprezentanci. Poleg tega se štiri najvišje uvrščene ekipe – Španija, Argentina, Francija in Anglija – lahko srečajo šele v polfinalu, če bodo osvojile prva mesta v svoji skupini.

    image_alt
    Ples kroglic bo že nakazal, ali je bila pošast res spuščena z verige

    Od 48 mest je že zapolnjenih 42, zadnjih šest bo znanih konec marca 2026 prek štirih evropskih dodatnih kvalifikacij in medcelinskega turnirja, ki bo ponudil še dve mesti. Vsi ti zmagovalci – skupaj s predvidenimi nosilci dodatnih kvalifikacij – bodo razporejeni v 4. boben. Žreb bo določil tudi celotno pot vseh ekip skozi izločilne boje – od šestnajstine finala dalje – v razširjenem delu turnirja z 32 ekipami.

    Kdo je uvrščen na SP 2026?

    1. boben: Kanada, Mehika, ZDA, Španija, Argentina, Francija, Anglija, Brazilija, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Nemčija; 2. boben: Hrvaška, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švica, Japonska, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Avstrija, Avstralija; 3. boben: Norveška, Panama, Egipt, Alžirija, Škotska, Paragvaj, Tunizija, Slonokoščena obala, Uzbekistan, Katar, Savdska Arabija, Južna Afrika; 4. boben: Jordanija, Zelenortski otoki, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelandija, štiri evropske ekipe iz dodatnih kvalifikacij, dve ekipi iz medcelinskega play-offa.

    Jakostni bobni pred žebom skupin SP 2026. FOTO: GM
    Jakostni bobni pred žebom skupin SP 2026. FOTO: GM

    Fifa bo v neposrednem prenosu razkrila razpored skupin, vključno s položaji treh prirediteljev. Celoten razpored tekem – z lokacijami in termini začetkov – pa bo Svetovna nogometna zveza objavila šele dan pozneje, torej v soboto. Žreb bo v živo predvajan na uradnih digitalnih platformah FIFA, vključno s spletnim mestom FIFA.com ter njenimi kanali na YouTube in družbenih omrežjih. Prenos spektakla bo ob 18. uri po slovenskem času.

