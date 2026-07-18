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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Župan Grosuplja: Nekoč bomo igrali s Crveno zvezdo

Za nogometaše Brinja iz Grosuplja danes prvoligaška premiera, čez dva tedna pa prvič doma. Najvidnejša okrepitev Jasmin Kurtić.
Na predstavitvi sezone niso skrivali optimizma (z leve): trener Goran Marković, novinec Jasmin Kurtić, kapetan Nejc Pušnik in športni direktor Tine Zupan. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Galerija
Na predstavitvi sezone niso skrivali optimizma (z leve): trener Goran Marković, novinec Jasmin Kurtić, kapetan Nejc Pušnik in športni direktor Tine Zupan. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Siniša Uroševič
18. 7. 2026 | 05:00
6:30
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V športu je že tako, da najpogosteje tisti največji z znanjem, energijo in denarnim zaledjem zmagujejo in osvajajo lovorike, Ne nazadnje bo tako tudi v jutrišnjem finalu mundiala, ko se bo veselila ena od spoštovanih nogometnih velesil – bodisi Argentina bodisi Španija. Toda pridejo trenutki, ko tudi ekipe ali posamezniki iz ozadja presenetijo favorite in zapišejo prav lepo zgodbo. In takšno ustvarjajo na južnem obrobju našega glavnega mesta, kjer se osrednja Slovenija pretaka k Dolenjski. Brinje iz Grosuplja bo danes v Domžalah na tekmi z Radomljami doživelo svojo premiero v najvišjem razredu slovenskega nogometa.

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Zlatko Zahović izzval prvake, Olimpija ima dober občutek

»Če bi pred osmimi leti, ko sem prvič prišel v Grosuplje in začel sodelovati v takrat še povsem zanesenjaški in širše po Sloveniji neprepoznavni zgodbi, napovedal nastop med slovensko nogometno ligaško elito, bi me marsikdo čudno pogledal in najbrž kar poslal k zdravniku na pregled,« se je Tine Zupan, športni direktor novega prvoligaša, malce pošalil, a obenem tudi povsem realno razgrnil temelje nogometne zgodbe iz tistega leta 2018. Nogometni navdušenci so tam namreč takrat stiskali pesti za druga moštva, še zdaleč to ni bilo okolje, kjer bi se ponašali s preteklostjo tradicionalnih ljubljanskih klubov, Maribora, Celja, Kopra, denimo tudi Velenja, Lendave, Nove Gorice, Ajdovščine, Murske Sobote, Kranja ...

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