Zürich cenejši kot Ljubljana, Slovenci imajo druge skrbi (VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj dopoldne še trenirala na Brdu pri Kranju, nato pa v popoldanskih urah poletela v Švico. Z nekaj čakanja na prosti pristajalni termin je pot trajala približno uro dlje, kot so pri nogometni zvezi načrtovali, s Thermoplan Areno sta se spoznala le Jan Oblak in Boštjan Cesar, ki sta bila zvečer gosta švicarskih medijev na tiskovni konferenci. V Luzernu je Slovence pričakal nov prekrasen jesenski dan, s podobo alpskega jezera in nebom skoraj brez oblačka bi si boljše pogoje za tekmo že težko naslikali v misli. Reprezentanca spi v središču Luzerna, kjer posebne evforije ni čutiti, tudi nekaj vstopnic za večerni dvoboj je še na voljo. Pot v Švico je minila brez posebnosti, le začela se je nekoliko kasneje, kot so sprva načrtovali, a to nogometašem ni ...