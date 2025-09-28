Zver iz Prizrena

V nadaljevanju preberite:

Desetega oktobra bo že jasno, ali bo slovenska nogometna reprezentanca korak bližje uvrstitvi na svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki, ali pa bo že brez možnosti. Kosovo ima boljše izhodišče s porazom in zmago (proti Švedski z 2 : 0) kot Slovenija, ki je le pri točki proti skandinavski reprezentanci. Oči kosovskih navijačev bodo uprte v največjega zvezdnika reprezentance Vedata Muriqija, napadalca španskega prvoligaša Mallorca, najboljšega reprezentančnega strelca in med drugim tudi strelca drugega gola proti Švedski.

»Mentaliteta, značaj, borbeni duh. To smo mi,« je po veliki zmagi na stadionu najslavnejšega kosovskega nogometaša in nekdanjega predsednika tamkajšnje zveze Fadila Vokrija na instagramu zapisal Muriqi, »velika, čudna, grda zver«, kot ga je imenoval njegov nekdanji klubski trener Javier Aguirre. Za večino navijačev pa je »Pirat«, ki ima za seboj skoraj klišejsko pot za nogometaše z območij, kjer je divjala vojna.

Pred selitvijo v Španijo je imel Muriqi bizarno prestopno dogodivščino. Dogovorjen je bil za prestop k belgijskemu Bruggeu, ki je zahteval še sicer običajni zdravniški pregled, na katerem bi preverili njegove fizične sposobnosti.

»Povedal sem jim, da ni v najboljšem stanju in da z masko na obrazu, ki otežuje dihanje, ne more dati vsega od sebe, toda po nekaj treningih bi brez težav dosegel zahtevana minimalna merila. Rekli so mu, naj naredi, kar lahko,« je povedal eden od sodelavcev njegovega zastopnika. Na letališču ga ni pričakal niti eden od predstavnikov kluba. Po testih je pričakoval le še podpis pogodbe, toda sledil je šok: z družbenega omrežja je izvedel, da ni opravil fizičnih testov.